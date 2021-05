Luego de los problemas en la construcción de su hogar, Guido Süller remodelará casas en televisión:, “Voy a combinar mis dos pasiones”

Dicen que de todo lo malo, siempre surge algo bueno. Y seguro este sea el caso. En medio de los problemas con la construcción de su casa, Guido Süller encontró un espacio para mostrar sus habilidades en el diseño y volver a los medios y, como él mismo lo dijo “combinar dos pasiones”: la televisión y la arquitectura. El ex comisario de a bordo tendrá su propio reality de remodelaciones, junto con el cantante y decorador venezolano Arnaldo Orduz.

Todo comenzó cuando Arnaldo, que llegó hace tres años a la Argentina, fue a remodelar la cocina de la nueva casa que el mediático construyó en un barrio privado de Pilar. “Él no me conocía, no sabía quién era, trabajaba y veía las cámaras, que daba notas y me dice ‘no puedo creer esto’ me googleó y se desmayó. Entonces me propuso hacer un reality con un perfil constructivo y un poco más serio, informando, enseñando”, dijo Süller a Teleshow sobre cómo surgió la idea de hacer El Proyectista, el ciclo que estrenarán el 12 de junio a través de Youtube.

De inmediato se sintió atraído por la idea que le permitiría a sus sesenta años juntar sus “dos pasiones”. De a poco fueron charlando sobre el proyecto que se fue modificando: “Yo le pongo mi impronta, una parte actoral, dramática, le doy vida a algo que era meramente informativo”. Es que juntos lograron fortalecer el producto a partir de sus diferencias, mientras Arnaldo es más tranquilo, Guido es acelerado y extrovertido.

“Hicimos un piloto que quedó buenísimo. Se ve genial y más que un programa de diseño, es un reality. Es un contenido diferente al que se está haciendo”, celebró Orduz en este sitio y explicó que en este primer episodio mostrarán cómo cambiaron la isla y le mesada en la casa de Süller. En los capítulos siguientes, juntos irán a remodelar casas particulares y también de artistas: “Todos necesitamos hacer algo en casa, desde una cocina a un placard o un mueble para la tele”.

Guido Süller en su nueva casa

“Cuando conozco a Guido no sabía quién era. Empezamos a tener una relación bonita y a darle soluciones en su casa, después conversando nace la idea del programa y le hago el planteo. ”, dijo que ya tenía en mente hacer algo en los medios desde hacía tiempo y cruzarse con Süller le sirvió para “hacer el click”. “Las cosas no son casualidades”, reflexionó y de inmediato empezaron a poner manos a la obra en el programa.

Quién es Arnaldo Orduz

Así como Guido es arquitecto y tal vez muchos no lo saben, Arnaldo que desde hace diez años tiene una empresa de remodelaciones, muebles y decoración, tiene un pasado mediático en Venezuela, donde era conocido por su trabajo como cantante. “Era cantautor, no era super famoso, pero estuve muchos años en el mundo artístico, escribí canciones para muchas novelas pero es un trabajo de muchos años y perseverancia, después hice un dúo, Samar, con el que giramos”, recordó.

"Tu y yo", de Samar

En el 2018 decidió migrar a Argentina, primero viajó él y casi un año más tarde llegaron sus hijos de 19 y 10 años y su mujer. “Con la crisis se cerraron puertas y la televisión y el arte fueron muy golpeados. No hay producción nacional y los artistas y cantantes tuvieron que salir. Me vine pero no buscando ser cantante porque es un trabajo de muchos años y volver a comenzar de cero es difícil. Al poco tiempo de llegar tuve la posibilidad de independizarme. Mi familia pudo venir recién a los once meses, fue fuerte pero era una meta sacarlos y trabajé muchísimo para eso y para que tuvieran un mejor futuro”, contó sobre sus primeros tiempos en Buenos Aires.

¿Por qué Argentina? “Vivía mi cuñado acá desde hacía ocho meses, además había estudiado un poco la economía del lugar y era el país con el salario mínimo más alto de la región en ese momento. Hasta ese entonces conocía por el fútbol, pero me pareció también interesante la cultura, parecida a la nuestra. Estoy contento y me adapté rápido. Me recibieron bien y son todos muy dados con los extranjeros”.

Paralelo a su carreara musical, Arnaldo que tiene 42, trabaja de manera independiente desde los 17 hasta que hace una década desembarcó en el mundo de la remodelación: “Nunca estudie arquitectura pero sí hice cursos de diseño de interiores y mueblería. Era el que arreglaba siempre las cosas en casa y cambiaba los muebles de lugar para que se viera mejor, desde chico. Tenía negocios de comida y en un bajón económico, tuve la oportunidad de dedicarme a esto”.

Con El Proyectista buscan divertir al público, pero también enseñar cómo hacer ciertas tareas en el hogar, además de mostrar la cantidad de de opciones que hay a la hora de remodelar un ambiente. Aunque las cocinas son uno de sus fuertes, Arnaldo contó que la mayoría de las consultas que llegan a su empresa son por armados de placares. La dupla también va a realizar sorteos para que el público pueda realizar reformas en su hogar, así que es cuestión de mirar la casa y pensar, ¿qué les pedirías que cambien de tu hogar?

