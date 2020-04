“ No otorgo domiciliarias a delitos graves ", dijo el juez de Casación bonaerense, Víctor Violini, que hizo lugar al hábeas corpus colectivo y abrió la puerta para la salida a la calle de 2.300 delincuentes. Justificó la concesión del arresto domiciliario al violador Olmos al señalar que la defensora planteaba que estaba postrado, con más de 65 años y alojado en una comisaría, con lo cual no tenía ninguna atención sanitaria. Pero afirmó que no debió haber ocurrido que fuera a vivir al lado de su víctima.