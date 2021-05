Pamela David anticipó su vuelta a la tele: “Quiero que sea con un programa que haga bien”

Pamela David habló de sus ganas de volver a la tele (Audio: Agarrate Catalina, La Once Diez/Radio de la Ciudad)

“Estoy estudiando astrología y me encanta”, contó Pamela David en charla con Catalina Dlugi en el programa radial Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad. Tras un año signado por la pandemia e instalada en Mendoza, dónde tiene una finca con su marido, el empresario Daniel Vila, la conductora contó: “Estaba sin trabajar. Me dediqué a las clases virtuales de mis hijos y a conectarme con cómo estaban ellos”. Hablaba de Felipe (14) y Lola (7).

Según recordó Pamela, fue un 2020 “de perdidas importantes en mi vida”. Lo decía en relación a la muerte de un tío al que quería mucho y a la de su hermano Franco, que tenía un problema de adicción y se suicidó sin saber que su novia estaba embarazada y que dejaba un sobrino para Pamela. “Es pura carcajada y sonrisas. Su mamá es una madraza primeriza, pero canchera. Mi papá esta muy presente”, detalló Pamela en este sentido con la voz emocionada y palabras de agradecimiento para su familia.

Pamela David (Foto: Instagram)

“Hace más de tres años empecé trabajo de introspección. A pensar qué se dice. Me daba cuenta que lo que decía tenia repercusión…”, analizó la conductora que en el 2019 había dejado la tele sin saber que la pandemia contribuiría en su trabajo de barajar y dar de nuevo. Con fortaleza y mucho trabajo interior, dio detalle sobre los planes para su vuelta: “Sí extraño trabajar… Estoy viendo propuestas, formatos… En algún momento voy a volver. Quiero volver con algo que no afecte a nadie. Sí entretener, porque además de informar la televisión es entretener… Es hacerle bien a la gente. Algo que sume, que haga bien. El rating es tirano. Lo bizarro y lo amarillista garpa. Ese es el precio que no pago”.

Contó también cómo ve el éxito del programa Masterchef Celebrity de Telefe: “Tiene que ver con la necesidad de la gente de no intoxicarse. No tiene grandes conflictos. Son sanos. Es entendible y lógico el éxito”. Mientras que de la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión dijo: “Me dio gusto que volviera. Hacía falta para unas cuantas familias empezar a tener aire. No es solo el artista. Es también el maquillador, estilista, las marcas que pueden exponer su producto... Se mueven tantos laburantes. ¡Está muy bueno!”. Aunque claro que no evadió referirse a las críticas al conductor de ShowMatch por no cumplir con los protocolos. “Lamenté mucho que alguien no le haya dicho a Marcelo –porque él es el conductor–, que no lo cuiden, que no le digan: ‘acá no hay distanciamiento’. Frenar. Me pareció una macana muy grande. Ojalá lo pueda resolver y la gente se lo perdone, porque de verdad es mucho el trabajo que da. Muchísimo”, remató Pamela que bien conoce el medio televisivo.

Pamela David opinó de la vuelta de Marcelo Tinelli a la tele (Foto: Julio Ruiz / LaFlia)

Consultada por Catalina en relación al caso de Horacio Cabak “en cadena nacional”, aseguró: “Eso pasa cuando un tema mide. A veces miden teman dolorosos. Me acuerdo cuando Viviana Canosa estaba embarazada. Era pegarle a una mamá embarazada. En su momento me solidaricé con ella. No lo entendía. Es como la gallina y el huevo… La gente lo veía. Por eso mide”. Y se refirió a la decisión del panelista y ex modelo de presentarse en PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, a pesar de ser panelista en Polémica en el Bar. “Son códigos. Es una decisión personal. Si bien hay un bozal legal, él decidió hablar. Pero no lo juzgo. Es su decisión. Está perfecto. Lo que hubiera correspondido es que hablara en el programa donde trabaja, pero es su decisión”, aseguró la conductora y esposa del presidente del Grupo América.

