Durísima respuesta de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque después de verlo llorar en cámara: “Son lágrimas de cocodrilo”

A casi seis meses de la muerte de Diego Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera del futbolista, volvió a hablar con los medios después de un prolongado silencio. Lo hizo en la semana en la que se conoció el cambio de carátula en la causa que investiga el fallecimiento del Diez y que lo tiene como uno de los siete imputados. Luque fue imputado por homicidio por dolo eventual, que prevé una pena de 8 a 25 años. Además, se le prohibió la salida del país.

En diálogo con Telefé Noticias primero, Luque pidió perdón a la familia por unos audios en los que se refiere de manera despectiva a Diego: “Mi celular se lo llevaron, de lo poco que puedo escuchar me avergüenzo, lo que muestran en la televisión. Pareciera que borran una relación y tratan de resumirla en una serie de mensajes de los cuales me arrepiento, pido perdón. Espero que la fiscalía me devuelva el teléfono, tengo muchos mensajes de cariño”, afirmó Luque en relación a los audios que se difundieron en el documental de Infobae La Muerte de Maradona.

Luego estuvo con Tomás Dente en Vino para vos, donde se mostró conmovido y lloró en varias oportunidades al recordar su relación con Diego. “No lo pude llorar o extrañar como uno puede extrañar a una persona que uno quiere mucho. Lo extraño, pero algunas situaciones hacen que uno tenga que ponerse una coraza y estar pensando en otra cosas”, admitió en el programa de KZO.

Como era de esperar, no tardaron en llegar las respuestas de la familia de Maradona. Por la mañana, su hija Dalma cuestionó duramente al neurocirujano en su cuenta de Instagram: “Cholulo, ineficiente y rata”, escribió la mamá de Roma. Y a la tarde, en Cámara del crimen (TN) habló Verónica Ojeda, la madre de Dieguito Fernando, hijo menor del astro. Lo hizo en compañía de su pareja Mario Baudry, quien también es el representante legal del pequeño de ocho años.

“Yo no le creo, nadie va a devolver a Diego”, enfatizó Ojeda ante la consulta del periodista Rolando Barbano sobre las disculpas de Luque. “Ayer lo escuché en el programa de Tomás Dente y sigue mintiendo, se hace la víctima. No lo entiendo, y me da impotencia cada cosa que dice”, señaló enojada, y apuntó contra todo el cuerpo médico: “Eran monstruos terribles, gente siniestra y no solo Luque: Agustina Cosachov, Díaz, las barbaridades que decían. Ojalá se haga justicia”.

Consultada por esta irrupción mediática de Luque, que este sábado también se sentará en La mesa de Mirtha (El Trece), conducida por Juana Viale. Y Ojeda fue lapidaria: “Desde el primer momento a él siempre le gustaron las cámaras. Él mismo dijo que iba a contratar a alguien para que le maneje el tema de la prensa, su imagen y su look. Siempre estuvo muy preocupado por la moto y su casco”, comenzó opinando, y remató: “Ahora, que se pasea en los programas de TV, hablando y haciéndose el pobrecito, con lágrimas de cocodrilo, la verdad que es muy triste todo lo que está haciendo”, agregó Verónica sobre el perfil mediático de Luque.

Por su parte, Baudry hizo alusión a otro comentario de Luque en Vino para vos, en donde reconocía por primera vez no haber sido quien operó a Diego en la Clínica Olivos. “Él me dijo todo tipo de barbaridades cuando yo decía eso y lo reconoció anoche. Entiendo que está la grabación de la operación, por lo que todo se va a dilucidar”, señaló el abogado que se refirió a la situación procesal del neurocirujano:

“Como es imputado tiene la facultad de mentir para tratar de defenderse, cosa que está haciendo, pero yo le aconsejaría que diga la verdad, nos va a hacer bien a los familiares y los que estamos trabajando. Que cuente todo como fue, que seguro no va a tener que defenderse tanto porque hay cosas que son responsabilidad de él y otras no”, apuntó, en relación a la declaración indagatoria a la que tiene que presentarse el médico. “Incluso le va a hacer bien porque se va a sacar de encima el peso de las cosas que está ocultando”, cerró el abogado.

