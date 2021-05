El fenómeno de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que mantiene viva la llama de Los Redondos

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado (KVK FOTOS / Prensa Los Fundamentalistas)

¿Cuántas veces se habló de la mística ricotera? ¿Cuántas de las famosas misas? ¿Cuántas de la fidelidad de un público hacia un grupo de rock? Esas preguntas y muchas otras se hicieron -y se siguen haciendo- en torno a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A dos décadas de su separación, hay un grupo que en este siglo recuperó esa mística y, no solo la recuperó, sino que la hizo crecer, adaptado a esta época: una era de shows por streaming y repercusiones en redes sociales.

¿Son Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado la “continuación” de Los Redondos? Es una pregunta difícil de responder y que quizás no tenga una sola respuesta. Lo cierto es que estos músicos retoman la raíz ricotera pero le ponen su propia impronta.

Los Fundamentalistas, con el padrinazgo y bendición del Indio Solari -su fundador allí por el 2004-, están en su mejor momento. La banda no deja de batir récords y de mirar para adelante, pero también hace un revisionismo porque tributa -en el mejor sentido de la palabra- a uno de los grupos argentinos más importantes de todos los tiempos.

El último show, llamado “A los Pájaros”, fue emotivo por donde se lo mire. En un imponente contexto -las ruinas de Epecuén-, desplegaron todo su talento y la aparición de Solari en las pantallas gigantes fue el broche de oro de una jornada histórica.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el Indio en las pantallas en Epecuén (KVK FOTOS / Prensa Los Fundamentalistas)

El ex líder de los Redondos se dio el lujo de cantar tres canciones: las nuevas “Rezando solo” y “Encuentro con un ángel amateur”; e hizo una versión de “Strangerdanger”, tema que pertenece a su último trabajo de estudio, El Ruiseñor, el amor y la muerte (2018).

Los “reyes magos” de la guitarra Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, junto con Pablo Sbaraglia, en teclados; Fernando Nalé, en bajo; Deborah Dixon y Luciana Palacios, en coros; Sergio Colombo, en saxo; Miguel Ángel Tallarita, en trompeta; y Ramiro López Naguil, en batería; deleitaron a los fans que siguieron el recital por YouTube.

Pese a los problemas técnicos con la plataforma que debía transmitir el streaming, se vivió una verdadera fiesta en los hogares de cada uno de los seguidores de la banda y su líder. (El show debía emitirse desde las 21:00 pero al no ser posible se liberó más de dos horas después en la popular plataforma de videos).

En total fueron 32 temas, algunos de Los Redondos y los demás de Los Fundamentalistas, esa banda que formó Solari a comienzos de este siglo y que no para de darle satisfacciones.

"Encuentro con un ángel amateur"





Un poco de historia a través de sus discos

El recorrido del Indio Solari al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es más o menos conocido por todos. Como líder de uno de los grupos más convocantes del rock nacional debió soportar -usamos esa palabra porque a él no le gusta la exposición- la fama. Tras la disolución de la banda, el cantante decidió seguir haciendo lo que más le gusta: música.

Con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado editó hasta el momento cinco discos de estudio: El tesoro de los inocentes [Bingo Fuel] (2004), Porco rex (2007), El perfume de la tempestad (2010), Pajaritos, bravos muchachitos (2013) y El ruiseñor, el amor y la muerte (2018). A continuación, un repaso por cada uno de ellos:

"El tesoro de los inocentes"





El tesoro de los inocentes [Bingo Fuel]

El primer trabajo discográfico de Los Fundamentalistas salió al mercado el 6 de diciembre de 2004. Esto afirmaba la distribuidora DBN por esos días: “Finalmente, tras casi cuatro años de preparación y de silencio, Carlos ‘Indio’ Solari anunció el álbum que marca el inicio de la carrera solista, tras la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”.

“El título definitivo es ‘El tesoro de los inocentes [Bingo Fuel]’. Según explicó Solari, este último término era utilizado durante la guerra por los pilotos de aviación, cuando volvían de sus misiones y no sabían si aún tenían combustible, lo que equivale a decir que su permanencia en el aire era totalmente azarosa”, agregaba en el comunicado DBN.

Para ese primer disco, el Indio estuvo acompañado por Julio Sáez, Baltazar Comotto y Eduardo Herrera en guitarras; Marcelo Torres en bajo; y Hernán Aramberri en batería.

También participaron Alejo Van Der Pahlen, en saxos; Ervin Stutz, en trompeta, flugelhorn y trombón; y Déborah Dixon (de las Blacanblus, que aparece como “la piba de Blockbuster”) en voces. El Indio, que se encargó de las “letras, música, arte de tapa, arreglos, producción y ruidos molestos”, figura apenas como “Artista invitado”.

El disco contó con 14 canciones, todas compuestas por Solari: “Nike es la Cultura” / “Amnesia” / “El tesoro de los inocentes” / “La piba de Blockbuster” / “Tomasito podés oírme? Tomasito podés verme?” / “Mi caramel machiato” / “La muerte y yo” / “Adieu! Bye Bye! Aufwiedersehen!” / “Pabellón séptimo (relato de Horacio)” / “El charro chino” / “Canción para un goldfish” / “Tsunami” / “To beef or not to beef” / “Ciudad baigón”.

El tesoro de los inocentes fue presentado en el Estadio Ciudad de La Plata el 12 y 13 de noviembre de 2005 ante 50.000 personas; y posteriormente, en el Velódromo Municipal de Montevideo el 3 de diciembre de ese año ante 15.000 espectadores.

"Flight 956"





Porco rex

Otro 6 de diciembre fue elegido por el Indio para estrenar un álbum. El segundo disco de Los Fundamentalistas fue lanzado ese día de 2007. El título, en latín, podría traducirse como “Rey Cerdo”. El nombre se trató de una ironía del cantante, quien además optó por poner su rostro en la tapa del libro que decora la placa.

Las canciones tienen un carácter autorreferencial, como por ejemplo “Y mientras tanto el sol se muere”, tema que le dedicó a su esposa Virginia. La mayoría de las líricas están escritas en primera persona y en varias parece sobrevolar el conflicto con sus ex compañeros de Los Redondos, bastante vigente en esos años. En las pocas entrevistas que dio, el Indio aclaró que el disco gira alrededor de la “muerte, el amor, el deseo y la traición”.

Andrés Calamaro colaboró bajo el seudónimo de “El Inefable Señor Gama Alta” y participó en la canción “Veneno paciente”. En los créditos, el Indio apareció mencionado como “Monsieur Sandoz”.

“Monsieur Sandoz”, entonces, se encargó de los teclados, guitarras y la voz principal; Gaspar Benegas y Baltasar Comotto hicieron las guitarras; Marcelo Torres tocó el bajo; Hernán Aramberri y Martín Carrizo la batería, Alejo Von Der Pahlen los saxos; Ervin Stutz la trompeta, el flugelhorn y el trombón; Miguel Ángel Tallarita, la trompeta; y Déborah Dixon hizo los coros en “Y mientras tanto el sol se muere” y “Te estás quedando sin balas de plata”. “Aquí, allá, en todas partes y en algunas guitarras también: Julio Sáez”, dice el álbum.

Los 13 temas fueron compuestos por Solari: “Pedía siempre temas en la radio…” / “Ramas desnudas” / “Sopa de lágrimas (para el pibe Delete)” / “Te estás quedando sin balas de plata…” / “Tatuaje” / “Porco Rex” / “Veneno Paciente” / “Porque será que Dios no me quiere?” / “Y mientras tanto el sol se muere” / “Martinis y Tafiroles” / “Flight 956” / “Vuelo a Sídney” / “Bebamos de las copas lindas”.

Porco rex fue presentado en Jesús María el 12 de abril de 2008. Luego el Indio hizo un show en Tandil (5 de julio), otro en La Punta, San Luis (27 de septiembre) y cerró el año con dos recitales en el Estado Ciudad de La Plata (20 y 21 de diciembre).

"Todos a los botes"





El perfume de la tempestad

El tercer álbum de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado fue publicado otra vez un 6 de diciembre pero de 2010. “El arte fue un laburo del Indio sobre viejas fotos. Hay un trabajo sobre la idea de la tormenta, la nube, los relámpagos, que están presente todo el tiempo. Y hay intervención sobre fotos de orígenes muy disimiles: desde una imagen de una de las películas que hizo en la época en que era socio haciendo películas en Super 8 y 16mm con el Negro Beilinson, el hermano del medio de Skay”, contó su biógrafo Marcelo Figueras en su programa de radio en FM La Patriada el día que analizó este trabajo del músico.

También explicó en qué pensó el cantante a la hora de encarar el disco: “Por un lado, el Indio estaba en su propio trip personal, como corresponde. En ese momento le estaba prestando por primera vez atención a las letras de Bob Dylan. Estaba acostumbrado a escucharlas, a no entenderlas demasiado por la dicción que tiene el amigo Dylan, medio difícil de pescar si uno no sabe muy bien inglés”.

Y agregó: “El 2008 también fue el momento clave en el que empezamos a ver que acá se iba a venir una tempestad: fue el año de la 125. (…) Se cortaron los accesos, se impidió que los camiones circulen, se bloqueó el abastecimiento de alimentos. Claramente ahí se estaba empezando a generar una tormenta que entonces parecía lejana, pero finalmente se desarrolló”.

El perfume de la tempestad fue grabado, mezclado y masterizado en Luzbola, el estudio del cantante, y contó con 12 temas, todos de Solari: “Todos a los botes!” / “No es Dios todo lo que reluce (Lux perpetua luceat eis)” / “Ceremonia durante la tormenta” / “Torito es muerto” / “Satelital” / “Chante Noire” / “Vino Mariani” / “ZZZZZZZ…..” / “El tábano en la oreja” / “Submarino soluble” / “Black Russian” / “Una rata muerta entre los Geranios”.

Del disco participaron “Caballo Loco” (así se nombró el Indio) en teclados, ruidos y voces; Hernán y Martín, edición e ingeniería; Gaspar y Baltasar, guitarras; Marcelo y Gaspar, bajo; Hernán y Martín, batería y percusión; Sergio Colombo, saxo; Miguel Ángel Tallarita, trompeta; Alejandro Elijovich, violín; y Carlos Nozzi, violonchelo.

La gira comenzó el 26 de marzo de 2011 en la ciudad de Salta ante 50.000 personas, el 3 de septiembre se presentó en Junín frente a 120.000 espectadores, el 3 de diciembre en Tandil ante la misma cantidad de gente y el 14 de septiembre de 2013 en San Martín, Mendoza, frente a 150.000 fanáticos.

"La pajarita pechiblanca (scherzo)"





Pajaritos, bravos muchachitos

El cuarto trabajo discográfico del Indio junto con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado fue lanzado el 10 de diciembre de 2013 y tuvo como novedad la participación, en la canción “La pajarita pechiblanca”, de Daniel “Semilla” Bucciarelli, Sergio Dawi y Walter Sidotti, ex compañeros suyos con Los Redondos.

“Por mí los hubiera invitado en el primer disco. Pero cuando te separás, no querés ejercer ningún tipo de presión ni demagogia. Así fue pasando el tiempo y, después de tres discos exitosos, buenas críticas y recitales multitudinarios, estoy liberado de eso. Y como estamos en buenos términos fue un reencuentro con los amigos”, afirmó el Indio en una entrevista en Vorterix.

El álbum fue nominado para los Premios Gardel 2014 en la categoría “Mejor Álbum Artista de Rock” y contó con 12 canciones, todas compuestas por Solari, salvo la mencionada “La pajarita pechiblanca”, cuya música es de Bucciarelli, Dawi y Sidotti.

Los temas son: “A los pájaros que cantan sobre las selvas de Internet” / “Beemedobleve” / “A la luz de la luna” / “Las supersticiones traen mala suerte” / “Amok! Amok!” / “Chau Mohicano” / “Arca Monster” / “Cada pequeña muerte” / “Babas del diablo” / “Había una vez…” / “Un par de fantasmas” / “La pajarita pechiblanca (scherzo)”.

“El Fisgón Ciego” (así se hizo llamar el Indio Solari en el álbum) hizo los teclados, ruidos y voces; Baltasar Comotto y Gaspar Benegas estuvieron en guitarras; Marcelo Torres, en bajo; Hernán y Martín, en batería y percusión; Sergio Colombo, en saxo; Miguel Ángel Tallarita, en trompeta; y Alejandro Elijovich, en violín.

La presentación del disco fue en el Hipódromo de Gualeguaychú el 12 de abril de 2014 ante 180.000 personas. El segundo show se realizó el 13 de diciembre del mismo año en el Autódromo de Mendoza, ante 100.000 personas.

El 12 de marzo de 2016 tocó en el Hipódromo de Tandil para 200.000 personas y el 11 de marzo de 2017 lo hizo en el predio rural “La Colmena”, en Olavarría, en la trágica noche que murieron dos personas.

"El martillo de las brujas"





El ruiseñor, el amor y la muerte

El último disco de estudio de Los Fundamentalistas salió a la venta el 27 de julio de 2018 con 15 canciones que fueron bien recibidas, tanto por la crítica como por los fans.

Todos los temas fueron compuestos por “Protoplasman” (el apodo que eligió el Indio para llamarse en este álbum): “Pinturas de guerra” / “La oscuridad” / “El callejón de los milagros” / “El ruiseñor, el amor y la muerte” / “Strangerdanger” / “El martillo de las brujas (Malleus maleficarum)” / “El tío Alberto en el Día de la Bicicleta” / “Canción para un terrorista bonito” / “La pequeña mamba” / “La moda no es vanguardia” / “A bailar que no hay infierno” / “La ciudad de los encandilados” / “Ostende Hotel” / “Panasonic y el mundo a sus pies” / “El que la seca, la llena”.

Tras la tragedia en Olavarría, Solari no se volvió a presentar en vivo. Es por eso que las canciones de este álbum no las tocó en público.

“Momentáneamente no puedo convocar a nadie porque si se llega a torcer un tobillo alguien, me van a dar cadena perpetua. Hay una fuerza que encima es de gente que está en lugares privilegiados para joderme la vida, que se desbocaron con lo que dijeron y ahora están deseando que el juez encuentre algo”, sostuvo en una entrevista en FM La Patriada.

El ruiseñor, el amor y la muerte contiene bellas melodías que lo distinguen de sus trabajos anteriores y además es un disco que expresa gratitud hacia sus padres, a los que expone en tapa. Respecto a la portada, el concepto fue explicado por su biógrafo, Marcelo Figueras.

“La idea del Indio fue usar la tapa para homenajear a la gente que lo inspiró durante la etapa formativa de su vida y que, inevitablemente, colaboró a convertirlo en quien es. Por eso la foto de tapa muestra a sus padres y, en las páginas interiores, a artistas de diversas disciplinas”, expresó.

El disco contó con la participación de Protoplasman en voz (El Indio Solari), Baltasar Comotto y Gaspar Benegas en guitarras, Fernando Nalé en bajo, Martín Carrizo en batería, Sergio “Nattycombo” Colombo en saxo, Miguel Tallarita en trompeta y Déborah Dixon, Luciana Palacios y Marcelo Figueras en coros.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Epecuén (KVK FOTOS / Prensa Los Fundamentalistas)

Tras el último show en Epecuén, se espera que la banda siga realizando conciertos por streaming y, por qué no, que grabe un nuevo álbum, siempre con la supervisión, dirección y liderazgo del Indio Solari.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado no paran de crecer y, al mismo tiempo, no se detienen en su afán de mantener viva la llama de Los Redondos. Si aquella fue la banda más convocante del siglo pasado, ésta lo es en este milenio. Y eso no es poca cosa.

