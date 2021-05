El campeón de Bake-Off Argentina criticó a Alex Caniggia tras su renuncia a Masterchef Celebrity: “No creo que haya tocado una cocina en su vida”

El campeón de Bake-Off Argentina criticó a Alex Caniggia tras su renuncia a Masterchef

La última emisión del reality Bake Off Argentina (Telefe) fue el furor televisivo durante la cuarentena de 2020, despertando fanatismos y odios hacia sus personajes. El ganador de la segunda edición local fue Damián Basile, quien se coronó como “el gran pastelero”. Y por eso se convirtió en palabra autorizada para opinar de todo aquello que pase en una cocina, especialmente, si es televisada.

Así, Damián contó que está “enganchado” con la segunda edición de Masterchef Celebrity (Telefe). “Me gusta mucho Dani La Chepi, es mi personaje preferido. Me parece muy copada, es una persona que toda su vida ha tenido que cocinar como cocina cualquiera en su casa, para darle de comer a su hija. La seguía desde antes del programa y se nota lo que la lucha y las ganas que le pone. Ojalá llegue a la final”, vaticinó.

Por otro lado, criticó a uno de los personajes favoritos del público en esta edición, Alex Caniggia, quien ayer sorprendió por su repentina renuncia al certamen. “ No lo puedo escuchar, no entiendo lo que dice, no me gusta que se haga el langa. No entiendo a qué juega, por qué de repente no usa los ingredientes que dice la receta. Le chupa un huevo porque no necesita ni la plata, ni la difusión ni el trabajo, entonces le tendría que dejar el lugar a otro. Pero capaz que es un personaje que al reality le funciona y le sirve”, declaró Basile en una entrevista en Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

“La cocina es un momento especial, hermoso, para compartir con quien quieras. Y algo tan valioso como la comida, que se transmite en un horario donde la gente también está comiendo, entonces me parece chocante o que muestren desinterés total cuando se arruina un plato”, agregó, para luego terminar de fustigar a Caniggia: “Alex debe tener mi edad, más o menos, pero no creo que haya tocado una cocina en su vida antes de esto . Podés tener un gusto por ahí refinado, por haber viajado por el mundo, probando combinaciones de sabores. Pero yo miro películas y no soy director de cine”, consideró.

Y dio más argumentos respecto a su aversión por el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. “Me parece chocante la actitud ante un plato y el jurado. A mi el jurado me decía: ‘Hola’. Y yo ya estaba temblando pero porque tenía muchísimo que perder estando ahí”, dijo Basile.

En la entrevista, Damián también habló acerca de cómo vivió su vida tras ganar el certamen: “Me encontré por redes sociales trabajando y haciendo recetas. Descubrí toda una forma nueva de laburar que no conocía y aprendo todos los días de eso. Con Agustina, que es mi socia, tuvimos muchísimos alumnos virtuales, más de 2000 en un año. Y tenemos el deseo de, en algún momento, dar clases presenciales. También tengo ganas de ir a hacer algo a la tele, me haría muy feliz”.

Por otra parte se refirió a los dichos de Samanta Casais, su ex compañera de Bake Off Argentina y a quien le ganó la final, luego de haber sido descalificada por haber tenido conocimientos de pastelería previos. La joven confesó haberse sentido tildada como “la mala” del certamen, visión con la que Damián no está de acuerdo: “Yo lo hablé con ella, nos juntamos a almorzar para limar asperezas y me contó que sentía eso, pero me sorprendió mucho”.

“La verdad que no recuerdo haberlo visto así. Tampoco volví a ver el programa, pero puede ser que haya pasado eso. A mí me pasó que muchas veces estaba ansioso porque pase algo en el programa y después lo veía y no salía. Eran dos días de grabación para cada emisión, se hacían muchas cosas y en el resumen de mostrar a 10 personas cocinando, es obvio que van a sacar muchas cosas. Me parece que pudo llegar a pasar que sienta eso, pero yo no lo vi”, agregó Basile. Y cerró: “ A mí me mostraron como un boludo y la verdad es que yo soy un boludo. No me construyeron ningún personaje ”.

