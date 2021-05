Una vez más, rumores de trampa en Masterchef Celebrity: acusan a Claudia Fontán de buscar recetas en el celular

Claudia Fontán

El año pasado se dijo que Vicky Xipolitakis no era la autora de sus platos. Luego, se creyó que Claudia Villafañe, finalmente ganadora de la primera temporada de Masterchef recibía ayuda. Ahora, la mirada en el concurso está puesta sobre Claudia Fontán, tras los rumores que aseguran que la Gunda haría trampa.

Virginia Gallardo, panelista de Intrusos aseguró que en una de las jornadas cortaron un minuto las grabaciones y que la actriz y la periodista María O’Donell aprovecharon la oportunidad: “Ellas fueron al baño. Claudia Fontán se pone a buscar recetas en celular, María la descubre y desató su furia con la producción. ¿Cómo puede ser? Yo hago las cosas bien, estudio antes, me preparo y después veo que hacen trampa’, habría dicho la periodista””.

Al ser consultada, la artista que se incorporó al concurso conducido por Santiago del Moro unas semanas después de que empezó, dijo en diálogo con Paparazzi: “Es imposible porque los celulares los dejamos en el camarín bajo llave cuando se graba el programa”.

Hace unas semanas se había viralizado una imagen en la que se observa e a Alex Caniggia abrir uno de los cajones de su estación de trabajo y aunque no se ve claramente, muchos dijeron que ahí el mediático tenia su celular.

El año pasado se dijo en varias oportunidades que Xipolitakis recibía ayuda ya que mucha veces su accidentada performance en la cocina no coincidía con los platos elogiados por el jurado que finalmente presentaba. Acercándose a la final, se viralizó una foto de Villafañe en su estación junto con unos ayudantes de cocina y en ese momento también se acusó a la mamá de Dalma y Gianinna de hacer trampa.

La imagen donde se la ve a Claudia con los asistentes

Emmanuel Escobar, quien se hizo conocido en la televisión por participar de la segunda y octava temporada de El gran premio de la cocina, el concurso culinario conducido por Carina Zampini fue asistente gastronómico del reality y explicó hace un tiempo en diálogo con Teleshow cuál era su rol: ”No es armarle los platos a Vicky. Es armar lo que es mercado, despensa y mesada de trabajo”. Si durante la grabación alguno de los participantes tiene una duda... “No podemos ayudarlos en nada, para eso esta el jurado cuando pasa por sus estaciones”.

Ian D’Angelo, también ex El Gran premio de la cocina y ex asistente del ciclo de Telefe que tiene como jurado a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, contó sobre el detrás de escena. “Estamos detrás de cámara, miramos todo para de inmediato solucionar los problemas. Si hay una prueba con papas noisette y se rompe e utensilio, hay que ir y darle otro utensilio. O si hay una prueba de pastelería en la que tienen que hacer un baño maría invertido, tenemos que ir a llevarles el hielo, o mismo si el concursante se corta, que vaya el doctor porque a veces los participantes con el afán de competir, se cortan y siguen, y es un problema, no lo podemos permitir. Estamos atentos a esos detalles para que las cosas no pasen a mayores ni se perjudique ningún participante, buscamos que sea parejo para todos”.

En ciertas pruebas los participantes tienen que seguir las recetas. Para asegurarse de que sea posible hacerlas en tiempo y forma según la consigna, en la previa a las grabaciones los productores gastronómicos son los encargados de realizarlas como si fueran concursantes, de esa manera chequean proporciones y pasos a seguir y se aseguran que el tiempo que tienen los participantes alcanza para terminar el plato. Dichas pruebas las realizan en una carpa que hay detrás del estudio con todos los equipos necesarios para cocinar.

