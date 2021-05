Un mundo de sensaciones: las películas de Sandro

Sandro, una filmografía breve pero intensa

Sandro ya había participado haciendo breves papeles en algunas películas cuando finalmente tuvo su primer protagónico como estrella en 1969. Con Quiero llenarme de ti empezó una filmografía breve, pero intensa, con casi una docena de grandes éxitos en la pantalla grande. En su primer film se notan algunas limitaciones de calidad que igualmente no impiden que Sandro se luzca cantando “Yo te amo”, !Una muchacha y una guitarra” y por supuesto “Quiero llenarme de ti”.

Claro, Roberto Sánchez era más cantante que actor pero tenía una característica que hoy nadie discute: un carisma arrebatador. Así que desde el comienzo hizo personajes simpáticos, algo arrogantes, que en el medio de la trama terminaban aprendiendo algo de humildad. Jugaba con el melodrama y la comedia sin problemas, en un tono que parecía una parodia aunque al tiempo el actor daba todo en cada escena. En La vida continúa probó con el drama y Gitano apostó más a su condición de galán, con una secuencia inicial andando a caballo por la playa con un ajustado pantalón blanco y el torso desnudo. Sus fans estaban de fiesta con la explotación de ese costado del cantante.

Sus papeles variaban pero en algún aspecto siempre era siempre él mismo. A veces, varias veces, hizo de cantante, también interpretó a un piloto de automovilismo en Siempre te amaré e incluso hizo de él mismo sin mediar ninguna fantasía. Llego incluso a su punto más delirante cuando protagonizó Operación Rosa Rosa donde terminaba siendo un agente secreto. Nunca, en ninguno de los títulos, se dejaba de lado el talento de Sandro como cantante y las canciones eran el gran momento esperado por los espectadores.

Trailer de "Siempre te amaré"

Estas comedias musicales, algo delirantes, con un poco de policial si había espacio, con mucho melodrama y bastantes golpes bajos, resultaron un éxito desde el comienzo. Y eran películas que más allá del drama que pudieran tener aquí o allá, eran felices. Tan felices eran que Embrujo de amor, donde actuaba junto a Carmen Sevilla, tuvo problemas por su final. En la escena inicial de ese film una adivina anuncia una tragedia que nunca se cumple, porque el público no aceptó la muerte de Sandro y tuvieron que cortar el desenlace. Por ese motivo termina de golpe y es la más cortas de las películas que hizo.

Siempre te amaré, con su tono de melodrama excesivo y sus tonos forzados de actuación no era una mala película, pero tenía un costado ridículo. Años más tarde fue brillantemente parodiada en el programa cómico Cha, Cha, Cha en un sketch llamado “Me quedé ciego”. Esta creación de Alfredo Casero no perjudica a la película de Sandro sino que la vuelve más querible. Es parodia y homenaje a la vez.

Tráiler de "Muchacho"

Todos sus largometrajes se hacían querer. Sandro interpretaba sus mejores canciones en buenos videoclips, bailaba de forma desatada con un nivel de erotismo que no tenían otros ídolos musicales. Se divertía, peleaba, manejaba una lancha en el Tigre o resolvía un caso de intriga internacional. Marcela López Rey, Soledad Silveyra, Laura Bove, Cuny Vera, Elena Sedova, Carmen Sevilla, Mirta Massa, Cristina Alberó y María del Carmen Valenzuela, fueron algunas de las actrices que lo acompañaron. Y varias leyendas del cine clásico y la televisión como Fidel Pintos, Olinda Bozán, Guillermo Battaglia, Juan José Míguez, Dario Vittori, Walter Vidarte, Marcos Zucker y Eva Franco fueron parte de sus elencos.

En 1976 incluso llegó a hacer una película junto a Susana Giménez, Tú me enloqueces, dirigida por el propio Sandro. A pesar de la pareja explosiva y de un destacable esfuerzo de Sandro por levantar la calidad artística, la película no es de las mejores. Una curiosidad es que fue plagiada en el videoclip de Billy Joel Uptown Girl. Sí, una escena dirigida por Sandro llegó a un videoclip que copiaba la escena de la estación de servicio. Hay dos versiones sobre esto. Una dice que le hizo un juicio y lo ganó y otra dice que es una leyenda urbana, que en realidad es que a pesar del plagio evidente, las dificultades de un juicio desde la Argentina hicieron que no se llegara a nada.

Sandro y Susana juntos en "Tú me enloqueces"

Su último título fue Subí que te llevó (1980) y probablemente fue la mejor de las comedias que hizo Sandro. Allí interpretaba a dos hermanos, lo que le permitía divertirse un poco más de lo que ya se venía divirtiendo hasta ese momento. Sandro pudo decir que se retiró del cine en 1980 con la que se podría afirmar es su mejor título. Un retiro victorioso.

Yendo a sus propios versos se podría decir que en sus películas se reflejaba la frase “Serán los días más felices. Que puedas tu vivir. Con luz de mil matices. Que tengo para ti”. Hoy algunas de esas películas se pueden ver en diferentes canales en buenas copias, incluso Amazon Prime Video tiene la mayoría en una calidad destacable. Así que como dice otra de las canciones de Sandro: “No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad, quiero que me recuerden como la misma felicidad”. Las películas de Sandro son exactamente eso: La misma felicidad.

