Pese a tener las dos dosis, Mirtha Legrand dilata su regreso a la televisión: su palabra

Mirtha Legrand

Marzo 2020. Días después de que se detectara el primer caso de coronavirus en la Argentina, Mirtha Legrand decidió preservar su salud y dejar de hacer su programa de televisión. “Fue una decisión mía -dijo por ese entonces la conductora a Teleshow- Me parece muy atinado. Es una cuestión de salud. No creo que sea conveniente que esté en el aire”.

Por aquel entonces, la conductora pensó que sería “por dos o tres semanas”. Sin embargo, la espera se prolongó y fue su nieta Juana Viale quien, hasta el día de hoy, está al frente de los ciclos La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand.

Según su testimonio, los primeros días de cuarentena total los pasó muy tranquila. “Estoy relax total, cumpliendo con todas las indicaciones”, indició la diva que no dejó de hacer su rutina diaria de ejercicios: aprovechaba las instalaciones de su departamento ubicado sobre la avenida del Libertador, en Palermo, y caminaba por el pasillo. De esa forma, seguía manteniendo la actividad que intentó no perder nunca, a pesar de no salir de su casa.

Mayo 2020. Sufrió la pérdida de su hermana gemela de Goldy, quien murió a los 93 años mientras dormía la siesta en su casa de Martínez, provincia de Buenos Aires. “No me puedo olvidar a Marcela, acompañada por Nacho y Juana, entrando a mi cuarto y diciendo ‘mamá, se murió tía Goldy’. Creí morir”, recordó la conductora sobre el momento en que se enteró del triste desenlace.

Marcela Tinayre: "Yo le tuve que avisar a mamá que había fallecido tía Goldy" (Video: "Las Rubias" - KZO)

Diciembre 2020. Después de nueve meses, Mirtha regresó a la televisión en una emisión especial de fin de año que compartió junto a su hija, Marcela Tinayre, su nieta Juana y su bisnieta Ámbar, quien sorprendió a su madre al aire.

“Qué linda vuelta, qué maravilla”, fueron las primeras palabras de la conductora en el programa que tuvo picos de 13.7 puntos de rating. Allí, contó que durante la cuarentena estuvo acompañada en todo momento por su asistente personal, Elvira, y que el comienzo de la cuarentena no fue difícil para ella, pero que a medida que avanzaban los meses empezó a sentir que el encierro se hizo “insoportable”. “¿Sabés qué es lo que me mata? La cama. Me cuesta salir de la cama. Tengo mi cuarto, mi televisión, mis libros y camino... Tengo un departamento grande, entonces camino, pero no es lo mismo”.

Febrero 2021. Mirtha celebró sus 94 años con sus familiares directos y amigos más cercanos en una ceremonia íntima y adaptada a los protolocos del coronavirus. Fue en la casa de su hija Marcela en Barrio Parque. “Es una fecha triste. No está mi adorada Goldy, mi otra mitad. Estuvimos toda la vida juntas, inseparables. Siempre la recuerdo y la tengo en mi corazón”, dijo en una de las entrevistas que brindó aquel día.

Durante el festejo, Mirtha y Marcela posaron para los fotógrafos que fueron hasta la casa de la actriz

Marzo 2021. El 11 de ese mes, Mirtha Legrand recibió la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus en el Centro Islámico, ubicado en Bullrich y Avenida del Libertador, Palermo, luego de haber solicitado su turno a través de Internet. “Estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. ¡Por favor anótense y vacúnense!”, escribió en sus redes sociales junto a una foto que se tomó desde su auto. Allí mostró su carnet de vacunación y se la vio con estrictos cuidados: lentes protectores y tapabocas.

Dos semanas después, la conductora advirtió que su regreso a la televisión sería luego de recibir la dosis restante. “Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada”, aseguró a Teleshow.

VER TAMBIÉN Mirtha Legrand, entre el dolor por no ver a su familia y el regreso a la televisión: “Analizamos que Juana conduzca los sábados y yo, los domingos”

Abril 2021. El 14 -poco más de un mes después de la primera- fue inoculada por segunda vez. “¡Llegó el día tan esperado! Acabo de recibir la segunda dosis de la vacuna. ¡Estoy muy feliz!”, comunicó. Y, antes de que le consultaran por su vuelta a la televisión, aclaró: “Esperaré el tiempo indicado para testear mis anticuerpos y así podré volver a trabajar”.

Mirtha mostrando su carnet de vacunación contra el COVID-19

Mayo 2020. Mientras el presidente Alberto Fernández analiza nuevas restricciones por la suba de casos en medio de la segunda ola del coronavirus, Mirtha Legrand aún no tiene fecha de regreso a la televisión argentina. En diálogo con Teleshow, indicó que todavía no se realizó el estudio de los anticuerpos y hasta no hacérselo y tener la tranquilidad de que generó los suficientes, elige permanecer en su casa.

El infectolólogo Lautaro De Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), indicó que no es necesario que todo aquel que haya recibido la vacuna se realice el examen de anticuerpos. “Todos los pacientes desarrollan anticuerpos. Hacérselo es para la tranquilidad de uno mismo”, aclaró quien actualmente trabaja en el Hospital Muñiz y detalló que dicho análisis se puede hacer a partir de la cuarta semana después de haber sido inoculado.

En tanto, Mirtha aclaró que se encuentra “¡muuuuy bien!”. Lo dijo remarcando la palabra “muy”, ya que el diálogo fue a través de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea en la que la diva en sus respuestas hasta incluye emojis y stickers.

Si bien todavía no hay fecha oficial sobre su regreso a la televisión argentina, Mirtha había contado que cuando lo haga lo más problabe es que sea en su programa de los domingos al mediodía. Y Juana Viale permanecerá al frente de la emisión de los sábados a la noche. Así lo consideraron en una reunión entre Adrián Suar, gerente de programación de El Trece-, la conductora, su nieta y Nacho Viale -su nieto y productor ejecutivo de los programas.

“Analizamos que Juana conduzca los sábados y yo, los domingos”, dijo La Chiqui en septiembre pasado a Teleshow. ¿El motivo? “Se me hacía muy pesado el final de La noche de Mirtha y el comienzo del Almorzando... Tenía poco descanso”.

SEGUIR LEYENDO: