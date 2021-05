La ácida crítica de José María Listorti a un jurado de La Academia: “¡Me dormía!”

La dura crítica de José María Listorti a Hernán Piquín.

Este martes, La Academia de Showmatch debutó en la pantalla de El Trece y no sólo los participantes estuvieron en la mira, sino que también los jurados fueron el centro de atención, ya que tanto Jimena Barón como Hernán Piquín se estrenaban en ese rol.

Justamente sobre el bailarín es que recayeron algunas de las críticas por su forma de evaluar. Uno de los primeros en apuntarle fue José María Listorti. “Ayer arrancó La Academia. Muchas cosas para contar. Muchas cosas para criticar. Muchas cosas que quisiéramos criticar y no podemos, lamentablemente. Cosas del jurado que, la verdad…”, comenzó diciendo el conductor en la apertura de su programa Hay que ver, por El Nueve. Y exclamó, a los gritos y en tono de broma: “¡Piquín no me gustó! ¡Basta! ¡Piquín no me gustó! ¡Me dormía con Piquín! ¡Lo dije, basta! Opinaba Piquín y me dormía roncando”.

A continuación, también informó que a Ángel De Brito tampoco le gustó la performance del ex bicampeón del Bailando. En este sentido, el conductor de Los Ángeles de la Mañana había twitteado el martes por la noche dando a conocer su opinión mientras miraba el programa. “¿Por qué no quiso ser participante?”,”¿Para esto querías ser jurado?” “Soy el malo de la película dice Piquin y pone un....”, “MARTA. Piquin no sabe quien es jajajaja”, “El Cisne Negro llegó al jurado. Traigan a mi amiga Noelia Pompa”, fueron algunos de los picantes comentarios del periodista.

Ante estas críticas, el programa de Listorti fue a buscar la palabra de Hernán, quien se expresó al respecto. “No sabe lo que puse, así que se calle la boca Angelito. Recuperate rápido y vení, querido, que te estamos esperando”, dijo en tono irónico, teniendo en cuenta que esta semana él tiene el voto secreto. “¿Qué hice? ¿Estuve mal? Me sirven las críticas, que me diga si estuve mal o bien, que me mande ahora un mensaje al Whataspp”, señaló, y cerró filoso: “Ángel De Brito, basta, porque no voy a ir a tu programa. Si me hacés estas cosas, no voy a ir. No puede venir de España, mi amor, están cerradas las fronteras. Te vas a tener que comer este Cisne Negro”.

En su debut en el día de ayer, cuando lo vio ingresar, Marcelo Tinelli le dijo: “Por fin es jurado, tanto que lo han masacrado en esta pista”, a lo que bailarín contestó: “Agradecidísimo a todos, porque somos privilegiados de estar con trabajo. Estoy feliz de estar de este lado...Antes me ponían un uno, o un cero y decía: ‘Ay, gracias’, mientras por dentro pensaba: ‘Qué hijos de mil...’. ¡Ahora agárrense todos!“, advirtió Piquín. Y agregó: “Voy a ser justo y necesario. no sé si jodido, pero sí exigente. Es de la única manera que uno logra las metas y los sueños. Voy a calificar muchísimo la técnica, así que a ponerse a trabajar, vamos a ver qué pasa”, avisó, aunque después fue bastante condescendiente con las devoluciones que brindó a los concursantes.

En una reciente entrevista con Teleshow, el flamante jurado había revelado quién creía que va a ser la revelación de la pista en este 2021. “Como es un certamen integral y no solo de baile creo que todos pueden sorprendernos con su virtuosismo. Si tuviera que apostar por un participante sería por Julieta Nair Calvo”, había dicho.

