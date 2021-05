Habló Juan Manuel Palao, el bailarín de Romina Richi en ShowMatch que estuvo en primer plano por su cuerpo: “No me sentí cosificado”

Juan Manuel Palao habló en radio con Fernanda Iglesias (Audio: No somos Hollywood, Mucha Radio FM 89.5)

“Fluyó todo así. Nos divertimos. Yo la pasé increíble. Te soy sincero. No esperaba nada. Me divertí un montón”, aseguró Juan Manuel Palao después de que Fernanda Iglesias, conductora de Esto no es Hollywood, por Mucha Radio FM 89.5, le preguntara si se había sentido un objeto sexual en ShowMatch. Hablaba de la participación del bailarín en el segmento La Academia, como partenaire de la actriz Romina Richi. Y de los comentarios y exclamaciones que había recibido por parte del conductor del ciclo y de su compañera, en relación a su musculatura y sus curvas.

“Yo me levanto y entreno. Quiero verme bien. Para mi fue un honor que alguien me diga: ‘que bueno tu cuerpo’ y ‘que trabajado estás’”, aseguró en radio Juan Manuel cuando la periodista quiso saber si se había sentido cosificado. Entonces aclaró: “Cosificar no es la palabra... Para mi fue un halago que Marcelo me diga eso”.

Luego contó cómo se formó como bailarín. “Empecé de chico a los nueve años. Dejé el secundario para estudiar danza. Me fui a lo de Julio Bocca. Tomé clases por otros lados e hice mis contactos. De chico sabía cual era mi pasión. Y sigo con la misma idea en la cabeza. En el Teatro Colón hice Disney en concierto. Bailé para varios artistas. Y de Sex nos conocemos con Romina”, apuntó el hombre que ama la danza y se inclina por los bailes urbanos.

Romina Richi y Juan Manuel Palao (Foto: Jorge Luengo)

“Con Romina pegamos buena onda. Me pidió como compañera y la producción accedió”, aseguró Juan Manuel, que es rosarino y tiene un papá brasileño de quien heredó buena parte de sus rasgos físicos. Contó además que está soltero y que con Jimena Barón ya intercambió mensajes por Instagram. ¿Podría pasar algo entre ellos? “Se dará en algún momento”, alegó el integrante de la obra teatral Sex, de José María Muscari.

Juan Manuel Palao en ShowMatch (Foto: ShowMatch, ElTrece)

Vale repasar que ayer martes debutó La Academia de ShowMatch, que es un certamen de destrezas y talentos. La competencia comenzó con el actor Agustín Cachete Sierra –campeón de Cantando 2020 el año pasado–, la actriz Julieta Nair Calvo, la influencer Mar Tarrés y la actriz Romina Richi, con Juan Manuel. Para el estreno la producción apostó al ritmo denominado cubo al cuadrado. Para evaluar cada performance, el jurado estuvo integrado por Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón, Hernán Piquín y Guillermina Valdés, en reemplazo de Ángel de Brito, que se encuentra realizando la cuarentena luego de haber viajado a Miami.

Y fue justamente la pareja de Richi y Palao la última en presentarse en la pista de Marcelo Tinelli. El duo bailó al al ritmo de Jessie J y su “Bang bang” y el jurado tuvo opiniones divididas. “Me gusta ese equipo, tiene química y se ve. Me gustó la resolución del final, ya le van a ir encontrando ritmo a ritmo la confianza y la fuerza que necesitan”, analizó Pampita Ardohain que les dio 7 puntos.

Juan Manuel Palao con Romina Richi y Marcelo Tinelli (Foto: ShowMatch, ElTrece)

Más crítica fue Jimena Barón: “No me gustó la coreo, no me impactó en ningún momento”, sentenció. Aunque les auguró un buen futuro en el certamen: “Tenés buena apertura de piernas, tenés virtudes que desconocía pero estaban desperdiciadas”, afirmó señalando a la actriz, antes de votar con 5. Eso sí, cuando Tinelli le preguntó si le atraía Juan Manuel por su musculatura, Jimena no dudó en asentir y en abanicarse.

Guillermina objetó la coreografía diseñada por Barby Majule. “La vi separada, como si fueran escenas diferentes de una obra”, afirmó. De Romina destacó sus condiciones lúdicas: “Por momentos veía a Chaplin. Tienen buen camino”, cerró y marcó un 8. Finalmente, Piquín celebró la resolución aunque marcó algunos desencuentros. “Son un fuego los dos, pero no los vi conectados”, señaló el dueño del voto secreto.

