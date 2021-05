Marley reveló una increíble anécdota de Noelia Marzol con Luis Miguel: “Ella pensó que era una cargada mía y le dijo de todo en la cara”

La increíble anécdota de Noelia Marzol con Luis Miguel (Video: "Flor de equipo" - Telefe)

A punto de ser mamá y en el mejor momento de su carrera, Noelia Marzol fue invitada este miércoles a Flor de equipo, el programa que Florencia Peña conduce en las mañanas de Telefe, y en ese contexto, fue sorprendida por un video que Marley grabó contando una divertida anécdota que la bailarina tuvo con Luis Miguel.

“Cuando él venía a la Argentina me llamaba por teléfono y generalmente yo pasaba casi todo el día con él. Estaba el hermano de él y almorzábamos, merendábamos, cenábamos. Él se quedó diez días y todas las noches armábamos cosas para hacer. Y un día fue Noelia porque él quería aprender a bailar tango. La llevé a Noelia y a otra famosa, una morocha que no voy a nombrar por si no quiere ser nombrada. A él obviamente le gustó Noelia, no la morocha, le tiró onda pero Noelia le cortó el rostro porque había ido a bailar un tango y no le importaba más que eso”, comenzó relatando.

Y continuó: “El tema es que después se va, Luis Miguel me llama y me pide el teléfono, yo se lo paso y ella pensó que era una cargada mía. Unos días después la llama desde Estados Unidos y ella lo maltrata pensando que era yo. Le dijo de todo en la cara. Después ella me llama y me dice ‘cortala con tus llamados y tus bromas’. Le dije: ´Yo no te llamé´. Era Luis Miguel de verdad y la bestia le dijo cualquier barbaridad”.

Ante las risas de todos en el estudio, la ex Bailando dio más detalles: “Yo recién arrancaba a trabajar. No estuve, si hubiera estado con él lo podría decir porque ya pasaron 20 años, pero no. Yo recién comenzaba y él ya casi era ‘Luis Miguel, el antiguo´. Fui a conocerlo, yo estaba re excitada. Imaginate que te dicen de ir a comer con Madonna. Vamos con cualquier artista internacional. Me divertí mucho, pero él quiso entablar…Y a mí no me daba para tanto”. “Sé que él le pidió mi teléfono a Marley, me empezó a escribir y de hecho con Marley matamos a una abuela. Me invitó a un lugar, yo no quería ir y le terminé diciendo que no porque mi abuela había fallecido”, cerró, divertida.

Noelia Marzol se convertirá muy pronto en madre junto al futbolista Ramiro Arias

En ese momento, la conductora intervino. “Yo no tuve que hacer nada de eso porque a mí Luis Miguel me echó”, dijo entre risas. Peña se refería a su cita fallida con el cantante mexicano. Todo ocurrió en 2013, poco después de su separación de Mariano Otero: “Yo estaba muy mal, recién separada. Entonces no se le ocurrió a Marley mejor idea que ‘vamos a conocer a Luis Miguel’. Él estaba parando en un hotel cinco estrellas en Puerto Madero. La habitación era mi casa entera…”

“De los nervios empecé a hablar de mis hijos y de mi ex marido… Fui a terapia por Luis Miguel: ¡se levantó y se fue! Y viene el guardaespaldas y dice: ‘El señor Luis Miguel dice si por favor se pueden retirar’. Yo lo miro a Marley y él, como siempre en estas situaciones, llora de la risa en vez de ayudarme. ¡Empieza a llorar! Y eran las 12 de la noche y estábamos cagados de hambre, ¡nos habían invitado a cenar!”, dijo hace un tiempo en PH, Podemos Hablar.

SEGUIR LEYENDO: