Jimena Barón se sinceró en ShowMach sobre su fallida reconciliación con Daniel Osvaldo: “Me la mandé”

Jimena Barón habló en ShowMach de su reconciliación con Daniel Osvaldo (Video: "ShowMatch", El Trece)

Pasaron 10 meses desde que Jimena Barón se separó, por tercera vez, de Daniel Osvaldo, con quien se había reconciliado en mayo pasado, justo para el cumpleaños de la actriz. En julio la cantante abandonó la casa de Banfield del ex futbolista y dejó de tener actividad en las redes sociales hasta que el 1 de abril reapareció e hizo una transmisión en vivo en la que, además, anunció que estaba soltera: se había distanciado del Tucu López, con quien estaba en pareja desde octubre 2020.

En abril -días antes de su debut en el jurado de La Academia de ShowMatch- la actriz brindó una entrevista después de mucho tiempo y allí se la notó un poco incómoda a la hora de hablar de la actual relación de su ex, Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, quienes hicieron público su amor en Semana Santa pero que comenzaron su relación durante el verano. “Me enteré por la prensa... como casi todo (lo que se enteró de ellos)”, dijo Jimena sobre la relación entre el padre de su hijo (Morrison, de siete año) y quien fuera su amiga.

El miércoles por la noche, en una nueva gala de La Academia, la actriz volvió a hablar de su ex pareja. Lo hizo cuando salió a la pista Facundo Mazzei, con quien tuvo un amorío en el 2011. Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli le preguntó al bailarín con quien se quedaba: con Jimena, o con Flor Vigna, su actual compañera de certamen.

“Lo que pasa es que a Flor todavía no la besé y a Jime la bese muchísimo”, respondió Mazzei. Más tarde, a la hora de dar la devolución, Barón aseguró: “Es así, Facu. Mis besos son difíciles de olvidar por eso me siguen escribiendo todos”.

De inmediato, Tinelli quiso saber si ex novios de la actriz le siguen escribiendo por estos días. “Sí, y en pandemia todo se exacerba porque no hay opciones. En pandemia rasqueteás”, respondió la actriz con su característico sentido del humor. Y recordó su trunca reconciliación con Daniel Osvaldo. “Yo me la mandé el año pasado”, admitió y agregó: “Espero que este año no. Ténganme fe”.

Una de las últimas fotos que Jimena Barón y Daniel Osvaldo publicaron en sus redes sociales en julio del año pasado

Por otro lado, en la misma emisión del miércoles por la noche, Jimena lanzó filosas declaraciones sobre su relación con Juan Martín del Potro, de quien se separó a principios del 2018 luego de casi un año en pareja. Más tarde, el tenista estuvo de novio con Sofía Jujuy Jiménez, quien debutó anoche en la pista de La Academia.

“Ella se ganó el cariño del público con su simpatía. Es la ex novia de Juan Martín del Potro”, dijo Tinelli en la presentación de la conductora, y mirando al jurado, agregó: “Usted también, Jimena”. “Yo también y antes, lo digo nada más. No pasa nada pero yo fui la novia y la ex antes que Jujuy”, aclaró la cantante.

Y el conductor siguió con la presentación de la participante: “Jujuy dijo que descarta no reconciliarse con Del Potro. Dijo ‘uno nunca sabe’”. Y Jimena Barón tomó el micrófono e interrumpió: “Yo tampoco”.

La actriz viajó junto a Del Potro a algunos torneos internacionales

“Viniste bravísima, Cobrita”, dijo la modelo cuando entró a la pista más famosa del país. “La quiere picar me parece a mí. Y ayer escuché vino chota, con esas palabras. Si arrancás así, yo que quería darte un abrazo. Soy la ilusa que pensé que iba a darte un abrazo”, agregó. Y la cantante apeló a la ironía para recordar su relación con el tenista: “Estuvo buenísimo que yo sea la ex antes. Estuve un año, en China sola comiendo cosas raras, no es como todos piensan.. te separas y te quedan dos toallones”.

Luego de escuchar sus declaraciones, Jujuy Jiménez intentó separarse de los dichos y aclaró: “Bueno, ojo, igual cada una tiene su propia experiencia”. También dijo que no “ligó” toallones, y la cantante volvió a bromear: “Yo te doy uno, yo tengo dos”.

