Ernestina Pais le escribió a Ronnie Arias por el conflicto surgido en Mañanas informales: “Es un tema que se resuelve como adultos”

La pelea entre Ronnie Arias y Ernestina Pais

El domingo pasado, Ronnie Arias estuvo invitado a Almorzando con Mirtha Legrand, y entre otras cosas anunció su regreso a la televisión, como participante de El gran premio de la cocina. Durante el programa conducido por Juana Viale, el conductor reveló una mala experiencia que tuvo trabajando con Ernestina Pais en Mañanas Informales, lo que motivó, según su mirada, su alejamiento de la pantalla por más de diez años.

“Yo terminé haciendo radio porque no aguanté más la tele por la presión y la situación de estar en un programa donde lo que se me decía era: ‘Vos hablá de moda, que es lo único que podés hablar’”, comenzó relatando el ex Kaos en la ciudad. “En Mañanas Informales te pasó eso, ¿no? Pero eso fue un hostigamiento de una persona en particular....”, intervino Juana Viale. “Sí, pero la persona estaba sentada al lado mío, imaginate tener un compañero...”, respondió él. Acto seguido, la conductora le preguntó si se había amigado con su compañera. “Siempre pienso que me gustaría amigarme. En un momento, me habían ofrecido hacer Caiga quien caiga con ella”, contestó Ronnie y recién ahí mencionó a la conductora por su nombre, ante un comentario del Chino Leunis, otro de los invitados.

Luego, se explayó un poco más sobre su enfrentamiento con Pais. “Yo creo que ella en ese momento no estaba en su eje y que estaba sufriendo mucho. Pero es muy duro hablar de alguien que no está. Pero yo la pasé mal, me cargué 14 kilos, no es que iba feliz. Todo era para adentro, no está bueno eso de un compañero. Igual sucede mucho en este ambiente. Yo creo que ella no estaba pasando un momento bueno, pero sucede”, señaló. Y cerró: “No es que después me convertí en un monstruo que odiaba el medio, simplemente me pareció que la tele era un lugar donde no me sentía protegido en ese momento y decidí esconderme en la radio”, reconoció.

La polémica entre Ronnie Arias y Ernestina Pais (Intrusos)

Una vez concretado su regreso al ciclo de cocina, Arias volvió a referirse al tema. Lo hizo en un móvil de Intrusos, en el cual definió su cruce con la conductora como “algo vintage”, aunque ratificó su posición. “Hay una cosa que es muy importante, que es cómo lo siente la persona que lo vive. Lo que yo viví, solo lo sé yo”, enfatizó. Entonces, el notero le leyó dos declaraciones de Ernestina, para que el conductor le replicara. Una fue: “Por una peleíta por tu compañera no desaparecés de la tele durante 13 años”, que fue refutada por Arias: “Yo no dije que desaparecí por una pelea con ella, dije que me hizo tan mal eso que probé otro ciclo y no quise saber más”, argumentó.

Luego, el cronista le trasladó la segunda frase de Pais: “Desmiento rotundamente que yo le haya dicho que hable de moda”, con la que Ronnie tampoco estuvo de acuerdo: “Al movimiento #MeeToo al principio nadie le creía. En su momento ella me dijo ‘hablá de moda y espectáculos’”, ratificó el conductor, aludiendo al movimiento que destapó las agresiones y abusos sexuales del productor Harvey Weinstein.

Los dichos de Ronnie Arias sobre Ernestina Pais en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece)

En el piso de Intrusos, los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich analizaron el tema y aportaron la palabra de Ernestina. “El recuerdo que él tiene no es el del resto del equipo, para mí es pasado. Todos tuvimos mejores o peores relaciones en el trabajo con los compañeros. Las relaciones son espejo, reitero: yo tampoco la pasé bien pero mi vida siguió y ya pasaron 13 años”, dijo la ex CQC a través de un mensaje

Sin embargo, desde su lugar la conductora no cerró las puertas a una posible reconciliación. “Ojalá pueda pasar la página. Como me dijeron que quería amigarse pero no me escribía, le escribí yo ayer. Quedamos en hablar en estos días. Para mí es un tema que se resuelve como adultos”, señaló.

Cuando todo parecía encaminarse, Evelyn Von Brocke compartió una conversación que tuvo con Ronnie. “Le pregunté por qué no está contestando y yendo al grano de lo que sucedió y contestó algo muy duro. Dice que Ernestina Pais inventa una realidad paralela. Es darle más que fantasear, por eso prefiere no contestar nada”, señaló la panelista, generando la duda sobre si el tan esperado encuentro finalmente se lleve a cabo.

