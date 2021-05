Majo Martino recordó un viejo cruce que tuvo con Nai Awada y la actriz no se quedó callada: “Me estás buscando”

El cruce entre Nai Awada y Majo Martino por una vieja pelea (Video: "Hay que ver" - El Nueve)

Alejada desde hace un tiempo de la televisión, Nai Awada reapareció públicamente este jueves en Hay que ver, el programa que conduce José María Listorti junto a Denise Dumas. Allí se reencontró con Majo Martino, panelista del ciclo de El Nueve y con quien supo estar enfrentada meses atrás.

Tras un cruce de mirada entre ellas, la conductora dijo, en complicidad con su audiencia: “Le recordamos a la gente que se pelearon ellas dos”, comentario que motivó la explicación de Majo. “Fue en medio de la pandemia”, indicó. Acto seguido Nai aclaró: “Yo no me pelée, ya estaba zen en ese momento. Ella se peleó conmigo, que es otra cosa”. “Si dos no quieren, uno no puede, te aviso”, le respondió la periodista, que detalló lo que había ocurrido en aquél entonces. “Hubo un intercambio en Twitter, donde ella se metió con algo que no tenía nada que ver y bueno, le respondí”, señaló.

“¿Fue por Karina (Jelinek)?”, la consultó Denise. “Sí, pero ni siquiera fue por Karina en sí, porque yo no me peleo más por Karina, no entro más en esa. Porque yo soy de inmolarme por gente que después...”, respondió Martino. En esa línea, la actriz intervino: “Es un gastadero de energía, vos sabés que me pasa mucho de decir ´¿por qué me ponía tan mal por esto?´”. “¿Pero te pusiste mal?”, le preguntó Fernanda Iglesias. “No, no me gusta que me ataquen de la nada”, respondió Awada. Esa última afirmación dio pie a que Majo la enfrentara: “Pero vos me atacaste a mí, yo no te ataqué a vos”.

Nai Awada y Majo Martino, enfrentadas por una vieja discusión

El cruce al que ambas se referían sucedió en agosto de 2020, cuando justo antes de que Jelinek debute en el Cantando 2020, Nai Awada le deseó suerte, mensaje que molestó a Majo Martino, amiga íntima de Karina, quien no se quedó callada y salió al cruce: “Tan favorita que es... ¿Vas a estar en el zoom de su tribuna virtual?”, lanzó con cierta ironía. Este comentario despertó una catarata de tuits entre la actriz y la periodista. “Vos imagino que estarás en el zoom, ¿no fue tu novia?”, le escribió Awada, a lo que Majo replicó: “No tuve ese gusto... pero en el caso que lo hubiera sido me parece totalmente desubicado tu comentario sabiendo que a Jelinek le hace mal que hablen de su vida privada y mucho más de su sexualidad...”.

Tratando de calmar un poco el clima, este jueves Nai expresó: “Estoy en un momento de mi vida...estoy súper enamorada, el amor me cambió la vida por completo”. Sin dejar que termine de hablar, Martino apuntó, filosa: “Por eso me tiene bloqueada en las redes”. “¿Yo te tengo bloqueada? Ahora te desbloqueo”, le contestó la actriz, que profundizó: “Había una buena relación, compartíamos el Bailando y yo la jodía, había buena onda”. En ese momento, la panelista le recordó: “Sí, pero después te empezaste a pelear con un amigo”, a lo que la hija de Alejandro Awada replicó: “Ah, porque tuve unos temas con Lizardo (Ponce) en su momento, pero ahora está todo mega”. A continuación, Majo reveló: “Y Lizardo metió a Burlando porque no la podía parar a ella, fue mucho”.

En una postura más pacífica, Nai siguió: “Tengo la mejor con Lizardo y con todos, en serio”, pero sin ánimo de desistir de la discusión, la periodista le recriminó: “Igual ahora estás panquequeando, pero está todo bien”. Ya queriendo cerrar el tema, la actriz expresó: “No me voy a enganchar, no me voy a poner a pelear con Majo. Si estoy en el Bailando, me peleo con alguien más...”. “¡Eso es pelear, Nai!”, le espetó la conductora. “Es que me está buscando”, respondió ella. “Agradecé que te la remo porque estoy acá, sino ni te dirijo la palabra”, dijo la panelista mientras Listorti y Dumas daban terminada por el cruce entre ambas.

