La emoción de Carina Zampini al anunciar al nuevo ganador de El Gran Premio de la Cocina: “Esperamos que cumplas tus sueños”

Nadia se coronó campeona de la temporada 11 de El Gran Premio de la Cocina (Video: El Trece)

Este lunes, la temporada número 11 de El Gran Premio de la Cocina llegó a su fin y se conoció al nuevo ganador, quien además del trofeo, se llevó como premio 400.000 pesos. La final la disputaron los participantes Nadia Fioravanti y Facundo Vigliano, y fue Carina Zampini quien se encargó de anunciar el veredicto del jurado.

“Quien gana esta temporada número 11 es...¡Nadia!”, expresó con euforia la conductora, ante el aplauso de todo el estudio y el conmovedor llanto de la concursante, que se abrazó con sus familiares, y luego también se saludó con su rival. “¡Vamos Nanu! Felicitaciones”, le dijo Zampini, quien acto seguido se puso en comunicación con los padres de Nadia. Muy orgullosos, ellos le expresaron su alegría. “Haber ganado no significa solamente un valor económico, sino que estuviste al lado de muy grandes cocineros y fuiste juzgada por otros muy grandes cocineros de la Argentina. Te felicito de corazón”, le dijo su papá.

Visiblemente emocionada, Carina siguió con sus palabras: “Tienen una hija increíble, gran cocinera y una hermosa persona. Nos encantó conocerla”, dijo dando paso a que la flamante campeona pueda expresarse. “No sé qué decir, realmente no me lo esperaba. Muchas gracias. No lo puedo creer, habiendo compartido cocina con Facu, que no tengo palabras para describirlo, es un gran cocinero y una gran persona. Fue un honor cocinar con vos”, dijo dirigiéndose a su contrincante. Luego, fue el jurado integrado por Ximena Sáenz, Christian Petersen y Mauricio Asta quienes le hicieron llegar sus respectivas devoluciones a los finalistas.

Facundo Vigliano y Nadia Fioravanti, los finalistas de la temporada 11 de "El Gran Premio de la Cocina"

Por último, Zampini cerró: “Muchísimas felicitaciones, mucho abrazo a la distancia, abrazo del corazón. Nos alegra haberte conocido, sos una mina que va para adelante, tenés tus humores y los compartiste todos con nosotros, así que nosotros agradecidos de tenerte y esperemos que lo disfrutes y que cumplas tus sueños con el premio”. Y en esa línea, se dirigió al subcampeón: “Sos un enorme tipo, te fuimos conociendo, te fuiste contactando con todos nosotros. Es un placer conocerte, sos muy joven, tenés un enorme recorrido gastronómico por delante porque sos muy bueno haciendo lo que hacés”. Este martes, comenzará la temporada número 12, que tendrá nuevas incorporaciones; entre ellas, la de Ronnie Arias.

Ésta fue la primera temporada que la ex Dulce Amor condujo en solitario, ya que hasta la anterior estuvo acompañada por Juan Marconi, que debutó en el ciclo en agosto de 2018. “Él ya no va a estar en la próxima temporada. Porque tiene mucha energía, fuerza y ganas de descubrir cosas nuevas, entonces hay nuevos horizontes en su mundo. A todos nosotros nos moviliza saber que es un día de despedida, pero estamos todos muy felices. Seguramente lo perciben del otro lado, pero también está bueno decirlo: somos un equipo enorme de gente y Juan es querido por todos. Es un gran tipo, un gran compañero”, había dicho al aire Zampini en febrero.

Él, por su parte, también se había mostrado sensible en su despedida. “Obviamente es recíproco. Siempre trato de ser útil y no importante, me parece que es algo que logré en el programa, día a día. Me llevo las relaciones. Acá hay gente trabajando que conozco desde los cinco años. Me llevo amigos nuevos de verdad. El gran premio de la cocina es una experiencia hermosa, estoy contento porque pasó y no estoy triste porque se terminó”, señaló en aquél entonces.

