Karina Jelinek reveló una fantasía sexual y ubicó a Gabriel Schultz durante una entrevista

La sección de preguntas y respuestas “Las 24 de las 24” funcionó como excusa para que Karina Jelinek haga gala de su picardía. Fue en Los Mammones, el programa de Jey Mammon, por América. “Ya me tomé el cafecito con Nicolás Cabré”, aseguró la mediática cuando el conductor le preguntó si se tomaría un café con el actor. Además recordó que el año pasado resultó la primera eliminada del Cantando 2020. Y en este sentido afirmó: “Canto mejor que Esmeralda Mitre”.

Aseguró que no stalkea a sus ex y que le dejaron el corazón con agujeritos. “Un montón… El amor no tiene cara, ni rostro. Te va directo. Es para todos igual. Te rompe por todos lados igual”, agregó al regalar otras de sus frases desopilantes y sin sentido, para que el conductor del ciclo haga notar al pasar que cara y rostro son básicamente lo mismo. Y sin nombrarlo hizo alusión a Leonardo Fariña, su ex marido, de quien se separó en 2013, dos años después de casarse y cuando estaba involucrado en causas de corrupción y detenido –hoy arrepentido y condenado– en la cárcel de Ezeiza por evasión fiscal y lavado de dinero.

Karina Jelinek con Jey Mammon, Gabriel Schultz y Silvina Escudero (Foto: Los Mammones, América)

Karina además contó que le encanta hacer pis en la naturaleza, en el mar, en todos lados... “No me aguanto y hace mal retener”, aclaró. Dijo que le saldría de garante a Paz Cornú, la empresaria que fuera una de sus mejores amigas durante muchos años. Y detalló que manda audios de más de un minuto. “A veces cuando me enojo... De cuatro minutos no, pero un minuto y algo. No soy de colgarme y decir esteee”, apuntó Jelinek.

Cuando le preguntaron si la cuarentena la había puesto mimosa, dijo que sí. Aseguró que no practicaría poliamor. “Cuando me gusta uno es de a uno”, dijo. Contó que se maquilla para ir al supermercado y que le encanta hacerlo. “Me reconocen por la voz, a pesar del barbijo”, agregó y contó que busca precios y ofertas porque “si te roban hay que ir a otro lado”. Aclaró que se llama Olga Karina Jelinek y no Karina Olga. Que perdonaría una infidelidad y que todo depende cómo sea. “Es un tema más amplio para profundizar… Pero ya lo hice alguna vez. Y me salió alto el peaje. Pero ahora estoy muy bien”, reflexionó la modelo.

Luego de responder que alguna vez estuvo con algún famoso que no se no sepamos, aseguró que no hizo nunca el amor en un camarín. “Me ratonea un poco. Soy aries. Se me escapa el ratón”, le contestó a Jey Mammon cuando el conductor le dijo que a él le gustaría hacerlo. Y después de contar que al único famoso que alguna vez tuvo bloqueado fue al periodista Ángel de Brito “pero que ahora está todo bien”, mostró la fuerza de su carácter al contestarle Gabriel Schultz, panelista de Los Mammones.

Karina Jelinek en el Cantando 2020 (Foto: Cantando 2020, ElTrece)

La cosa fue así. Jey le preguntó a Karina si era difícil ser ella, “una de las mujeres bomba de la Argentina” y Karina respondió con una pregunta sobre su pregunta. Cuando Jey volvió a hacerle la consulta, Karina tampoco contestó y evadió: “¿Por qué pensas eso?”. El conductor insistió alegando que “todo el mundo te mira, te busca y quiere estar con vos. ¿O no sentís eso?”. Y Jelinek, una vez más, siguió en lo mismo: “¿Todo el mundo me mira? ¿Todo el mundo quiere estar conmigo?”. Fue ahí cuando intervino Gabriel Schultz: “¿Vas a preguntar todo, Karina? ¡Respondé una!”. Y con una mirada fulminante, Jelinek le contestó: “Escuchame una cosa, estoy hablando con Jey”. Para que, entre risas, el conductor cierre el tema mirando a su compañero: “Te ubicó en la palmera en dos segundos”.

SEGUÍ LEYENDO: