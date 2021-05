Guillermina Valdes volvió a apuntar contra Pampita tras su pelea en ShowMatch: “Me pareció un poco violento”

“Es una infiltrada”, se había justificado la modelo cuando Guillermina le recriminó su ausencia en el grupo

La Academia de Showmatch apenas lleva dos galas al aire, pero el primer escándalo entre el jurado ya se desató. Así lo dejó ver este miércoles Guillermina Valdes, quien está reemplazando a Ángel De Brito durante el primer ritmo.

“No me gusta hablar mucho de mí, pero voy a decir algo que acabo de escuchar: no estoy en el grupo de WhatsApp del jurado”, disparó la mujer de Marcelo Tinelli, justo antes de dar la devolución a Flor Vigna y Facundo Mazzei y para la sorpresa de todos. “Yo pensé que era porque estoy como de paso. Y recién la escuché a Caro -porque parece que yo no escucho, pero escucho todo- y ella dijo: ‘No, no puede estar en el grupo porque le va a contar todo al jefe’”, denunció, mientras señalaba a Pampita. “Es una infiltrada”, se justificó la modelo, embarazada de siete meses y medio. “Upa”, atinó a acotar el conductor y le abrió la puerta a la discusión.

Guillermina Valdes enfrentó a Pampita porque no la agregaron al grupo de WhatsApp del jurado de La Academia (Video: "ShowMatch", El Trece)

“Claro, porque viste... por ahí decimos: ‘El escritorio quedó re bajito’. Y por ahí después ella te dice a vos: ‘Che, Marce, el jurado se está re quejando del escritorio’. Así que, por las dudas, viste... no hagamos líos”, le explicó Carolina al conductor, mientras Jimena Barón le extendió un puño para chocarlo, en clara señal de estar de acuerdo con sus dichos y la decisión tomada. Sin embargo, Pampita le propuso una opción a Valdés: “Hacemos otro chat paralelo, si querés. No te queremos discriminar”. “No, en otro no. Perdón, pero lo quería decir”, le cerró la puerta Guillermina. En ese momento, la esposa de Roberto García Moritán intentó apaciguar el conflicto invitándola a comer, invitación que Valdés aceptó, pero no sin antes apuntar a Hernán Piquín: “Ellos deciden. Este es un guacho porque se hacía el amigo”.

En ese momento, el bailarín intentó recomponer su situación, acusando a la modelo de ser la responsable de la decisión. “Bueno, vamos a hablar con Ángel, que es el administrador del grupo”, avisó Pampita, totalmente lanzada a conciliar el vínculo. “Bueno, Ángel es un choto”, devolvió Valdes. Y mirando a cámara, le pidió al periodista: “Ángel, sos canceriano como yo, somos buenos. ¡Basta, Ángel! Todo bien. Son tres días más, meteme”, dijo. Atento a esta situación, el periodista le contestó desde su cuenta de Twitter: “Te banco full Pampita. No queremos espías en el jurado”.

Luego de todo este ida y vuelta, este miércoles el conductor de Los Ángeles de la Mañana volvió a referirse al tema en sus redes sociales y escribió: “No vas a estar en el chat, yo soy el administrador”, lo que dio lugar al descargo de Guillermina, quien le respondió: “No es mi intención Ángel, simplemente me pareció un poco violento escucharlo un minuto antes del aire, teniendo en cuenta que tiene que ver con prejuzgar a alguien sin conocerlo. Pero estoy acostumbrada a los pre-conceptos y prejuicios. Como te lo dije, espero hasta que regreses”.

Guillermina Valdés le contestó a Ángel De Brito por no incluirla en el grupo de Whatsapp del jurado

Al parecer, la decisión ya está tomada y De Brito no cederá en su postura. Mientras tanto, la mamá de Lolo Tinelli seguirá como jurado en el ritmo de los cubos hasta que finalmente el periodista ocupe su lugar. “No quiero una quinta silla. Quiero que, en el momento en que estoy en un espacio, pueda habitarlo al 100, completo, sentirme parte aunque me odien”, dijo ayer.





