Ronnie Arias contó que criticó a Ángel De Brito y el periodista se tomó revancha: “¡Yo hubiera hecho lo mismo!”

Ronnie Arias reveló la revancha que Ángel de Brito se tomó por criticarlo por su conducción en el Cantando 2020 (Video: "Almorzando con Mirtha Legrand" - El Trece)

Después de un largo tiempo sin aparecer en la televisión, Ronnie Arias volverá este martes para participar de la nueva temporada de El gran premio de la Cocina, por El Trece, y en este contexto es que fue invitado a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand.

Allí, el periodista contó la mala experiencia que tuvo trabajando con Ernestina Pais. “Yo terminé haciendo radio porque no aguanté más la tele por la presión y la situación de estar en un programa donde lo que se me decía era: ’Vos hablá de moda, que es lo único que podés hablar’”, comenzó relatando. “En Mañanas Informales te pasó eso, ¿no? Pero eso fue un hostigamiento de una persona en particular....”, intervino Juana Viale. “Sí, pero la persona estaba sentada al lado mío, imaginate tener un compañero...”, respondió él. Acto seguido, la conductora le preguntó si se había amigado con su compañera. “Siempre pienso que me gustaría amigarme. En un momento, me habían ofrecido hacer Caiga quien caiga con ella”, contestó Ronnie diciendo el nombre de la aludida.

En ese instante, Arias recordó una “venganza” que el conductor de Los Ángeles de la Mañana se tomó por criticarlo en su conducción del Cantando 2020. “Yo en una nota en Uruguay dije que no me gustaba lo que Ángel de Brito hacía en el reality. A mí me gusta lo que hace él como show a la mañana. Y me encantó que al otro día veo una nota que él le hace a Ernestina y me hizo morder el polvo. Le dijo: ‘Porque vos sos mucho mejor conductora que Ronnie’. Así que Ángel, ¡te banco! Yo hubiera hecho lo mismo. Viste que todo se paga”, expresó entre risas.

Ronnie Arias volvió a la Argentina para participar de El Gran Premio de la Cocina

Luego, se explayó un poco más sobre su enfrentamiento con Pais. “Yo creo que ella en ese momento no estaba en su eje y que estaba sufriendo mucho. Pero es muy duro hablar de alguien que no está. Pero yo la pasé mal, me cargué 14 kilos, no es que iba feliz. Todo era para adentro, no está bueno eso de un compañero. Igual sucede mucho en este ambiente. Yo creo que ella no estaba pasando un momento bueno, pero sucede”, señaló. Y cerró: “No es que después me convertí en un monstruo que odiaba el medio, simplemente me pareció que la tele era un lugar donde no me sentía protegido en ese momento y decidí esconderme en la radio”.

En octubre de 2020, en una entrevista que concedió al diario El País, también se había referido a esa experiencia laboral. “Llegaba a las 8 de la mañana y me ponía a tomar fernet. Ernestina pensó que me iba a poder manejar y que yo iba a pasar a ser un personaje como El Payaso Mala Onda. Me decía: ‘Hablá de moda que es de lo único que sabés’. Yo puedo manejar la política, lo policial... El problema fue que se murió Jorge (Guinzburg), que era el que tenía los roles definidos. Era toda una situación de mierda. Uno no elige a sus compañeros, salvo que sea (Marcelo) Tinelli o Susana (Giménez)”, recordó.

En esa ocasión, había hablado sobre su decisión de radicarse en Uruguay durante el año pasado. “El que quiere venir a hacerse a la América, éste no es el lugar. No es joda: acá hay que trabajar. El uruguayo está acostumbrado a laburar. El argentino está acostumbrado a que se tira un pedo y espera a alguien para que se lo sople”, había advertido.

