En la semana del parto respetado, Paula Chaves recordó la llegada de Olivia: “Nació mientras yo estaba atada a una cama sin saber qué le iban a hacer a ella”

“Semana del Parto Respetado. No es un capricho, es un Derecho”, escribió Paula Chaves en sus redes sociales con el fin de concientizar sobre la importancia de contar con la información necesaria a la hora de hacer valer los derechos de las mujeres en el momento de dar a luz. La modelo luego recordó cómo fue cada uno de los nacimiento de sus hijos y compartió su experiencia.

“No importa por donde sea, parto vaginal o cesárea, lo que importa es que vos y tu bebé sean los protagonistas. No es de cool, es defender los derechos en el momento mas importante de nuestras vidas”, dijo y describió sus tres experiencias como “distintas”.

“Oli (7 años) nació por cesárea con un equipo, que mientras ella salía al mundo, hablaban de sus vacaciones, mientras yo estaba atada a una cama sin saber qué me iba a pasar, sin saber qué le iban a hacer a ella”, dijo y siguió: “Balta (4 años) nació por parto con un equipo amoroso pero con un neonatólogo ansioso por ir a pesarlo y medirlo, sin respetar la hora sagrada de contacto piel a piel”.

Por último, recordó el día en que nació Filipa, de diez meses: “Ella llegó en silencio, respetando todos los momentos que nosotras necesitábamos. Vos podés exigirlo porque no es por plata ni por acomodo. Es un derecho, que te informen y que vos seas la protagonista. El parto es tuyo”.

En una historia también se refirió al tema: “Que no te hagan creer que es cool o es una moda. Es tu derecho. Buscá red de mujeres. Ese momento tiene que ser único, los protagonistas son vos y tu bebé, el parto es tuyo”.

En su posteo recibió cientos de comentarios de mujeres que decidieron compartir con ella sus experiencias: “Yo el primero parto normal de urgencia. Divino con vuelta de cordón y todo. Experiencia única porque no fue planeada, era auténtica. Mi segundo parto fue por cesárea por elección propia y fue hermosa. No me gustaría haya sido de otro modo”, “Yo tuve dos cesáreas y ambos partos hermosos con mi obstetra y su equipo siempre tan amoroso y cuidado para mi fueron respetados”, “Mi cesárea fue hermosa y respetada, música suave de fondo. Todos súper respetuosos de mi momento, el anestesista indicándome el paso a paso de mi obstetra y su ayudante, la partera dándome la mano y palabras de aliento y de repente ‘que ingrese el papá' ahí los dos juntos minorizados por la llegada de Martin”, “Mí primer beba parto natural. Hermoso. Mi segunda beba cesárea, mismo equipo misma experiencia. Las elijo de cualquier manera para parir”.

Otras comentaristas lamentaron las desigualdades que existen entre la salud pública y la privada a la hora de que se respeten los derechos de madre e hijo: “En ningún lado te respetan eso. Y en un público es peor el maltrato que reciben”, “Divino todo. Pero en este país, si es por plata. En el hospital público es inviable que suceda lo que propones! Ojalá se llegue algún día. Ni siquiera un lugar limpio tenés. Estamos muy lejos aún”, “Mi hija nació por parto natural, en el momento del parto me contuvieron, la llevaron a mi hija con su papá a neo, el la entrego a las enfermeras y no supe mas de ella por tres horas. En un hospital público lamentablemente no podes exigir”.

¿Qué es un parto respetado? Hace referencia el respeto a los derechos de las madres, los niños y niñas y sus familias en el momento del nacimiento. Promueve el respeto a las particularidades de cada familia -etnia, religión, nacionalidad- , acompañándola a través de la toma de decisiones seguras e informadas. Implica generar un espacio familiar donde la mamá y el recién nacido/a sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. Se hace referencia a que la mujer siga su propio pulso de parto evitando todo tipo de intervenciones innecesarias, así como a decidir la forma de controlar el dolor durante el parto.

La licenciada en Psicología Luján Rossetto (MN 45356) explicó hace un tiempo a Infobae: “Cuando habla de parto no se refiere a la escena del parto propiamente dicha sino a todo lo que tiene que ver con controles obstétricos, consultas, a todo lo que concierne en lo previo, en el embarazo y el puerperio”. Además, aclaró: ”Un parto respetado no es exclusivamente un parto vaginal, como tampoco es necesariamente parir sin anestesia. Una mujer puede decidir parir vía cesárea, con anestesia y sin embargo ser respetada”.

