Diego Brancatelli tiene coronavirus y permanecerá aislado: qué pasará con Intratables

Diego Brancatelli anunció que tiene coronavirus

“Luego de realizarme PCR, di positivo de COVID. Ahora aislado y esperando que todo esto pase rápido”, escribió Diego Brancatelli en su cuenta de Twitter este viernes por la mañana. El periodista, parte del panel de Intratables (América) se suma de esta manera a los afectados por el coronavirus en Argentina. “A cuidarse TODOS!”, fue el cierre de su mensaje, como consejo para la comunidad mientras el país atraviesa la segunda ola de la pandemia.

“ Anoche me llegó el resultado PCR y enseguida me aislé ”, le dijo Brancatelli a Teleshow. “Por suerte estoy bien, sin síntomas. Aislado y contando los días”, describió el periodista, quien además se realizó un hisopado este viernes, que también le dio positivo.

El tweet de Diego Brancatelli contando que es positivo de coronavirus (Foto: Twitter @diegobranca)

Si bien el programa de hoy se emitirá en vivo como habitualmente, el diagnóstico del periodista obligó a la producción de Intratables a tomar medidas al respecto, a fin de cortar con los contagios: por un lado, Gustavo Grabia es considerado contacto estrecho porque se sienta al lado y, además, en la emisión del jueves discutió airadamente con Brancatelli por la vuelta (o no) de las clases presenciales. Por este motivo, permanecerá aislado hasta saber el resultado de su análisis pcr.

Fabián Doman, conductor del ciclo, se hisopó este viernes y aguarda por los resultados: en caso de que le dé negativo, conducirá el programa desde el estudio, como en cada emisión. De lo contrario, no lo hará. Recordemos que Doman se vacunó recientemente en Estados Unidos: “Quiero desmitificar esta cosa de tour vacunatorio, esto es un país serio, no te tiran las vacunas por la cabeza, no es que vas por la calle y te la ofrecen, hay que llenar formularios. Es importante fomentar que todos los argentinos que tengamos condiciones legales para poder vacunarnos en otros países, lo hagamos”, le dijo el periodista a Teleshow tras haberse inoculado.

Martín Candalaft, periodista que también integra el panel, tiene coronavirus. Lo transita sin síntomas, pero no estaba asistiendo al programa desde el martes pasado. En tanto, el resto del panel están a más de dos metros de Brancatelli, por lo que no son considerados como “contacto estrecho”.

Fabián Doman se vacunó contra el coronavirus en Estados Unidos. Tras el positivo de Diego Brancatelli, el conductor de Intratables se realizó un hisopado del que aun no se conoce su resultado

En línea con su ideología, de corte peronista, durante los últimos días Diego Brancatelli apoyó las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández. Mientras en la comunidad artística y mediática se sumaron disidencias con respecto a la decisión de suspender las clases presenciales en la zona del AMBA, el periodista le dio su apoyo al presidente argentino: “¿Viste, Alberto? El cacerolazo del otro día duró 7 minutos. Hoy 3. No aflojes”, twitteó Branca. “En vez de invertir el tiempo en pensar y proponer medidas para bajar la circulación (= contagios) el GCBA se revela ante el Gobierno Nacional y desacata un Decreto Presidencial. Es GRAVE lo que acaba de hacer. Esto entra en un terreno tristemente peligroso. Una pena tanto egoísmo”, opinó con respecto a la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de recurrir a la justicia para asegurar las clases presenciales en CABA.

La segunda ola de la pandemia de coronavirus no da respiro en Argentina. Ayer, jueves 22 de abril, el Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 537 muertes y 27.216 nuevos contagios de coronavirus. Con estos números, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.796.768 y las víctimas fatales son 60.620. La cifra de fallecidos registrados en las últimas 24 horas es la más alta para una jornada desde que comenzó la pandemia . El récord anterior había sido el 9 de octubre del año pasado, cuando se informaron 515 muertes.

