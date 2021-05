Cuánto midió, quiénes participaron y cómo fue el sketch de la apertura de ShowMatch

El sketch completo (Video: "ShowMatch", El Trece)

Después de un año y medio, Marcelo Tinelli volvió a la televisión argentina. Lo hizo con un mega espectáculo de apertura con más de 200 figuras presentes en el estudio, y cumpliendo con el protocolo sanitario por la pandemia del coronavirus. El propio conductor aclaró que antes de realizar la emisión todos los integrantes fueron hisopados. “Todos negativos”, celebró y aclaró que esta noche -y todas las siguientes- se someterán a un nuevo testeo. Recién ingresan a las instalaciones de su productora, ubicada en Estudios Baires, en Don Torcuato, una vez que obtengan el resultado. Y que sea negativo, claro.

Uno de los segmentos más esperados fue el del sketch de apertura, aquel que el conductor grabó semanas atrás y del que fue compartiendo imágenes del backstage. Marcelo lo presentó a las 21:45, poco más de media hora después de haber hecho su debut oficial en el nuevo horario de las 21 horas.

El corto se llamó El día del debut, duró casi 20 minutos y contó la historia de un Tinelli un tanto nervioso por su regreso a la televisión. Comienza a verse en los personajes de distintas series internacionales como The Crown y Gambito de Gama, y decide llamar a Pablo El Chato Prada, uno de sus productores ejecutivos, quien le informa que Maluma no puede viajar, de manera tal que no estará presente en su primer programa. En medio de aquella tensión, intenta calentar un café en el microondas pero lo hace con la cuchara de metal adentro, lo que hace explotar el artefacto y provoca un corte de luz en cuatro pisos de su edificio.

La primera figura en aparecer fue Soledad Silveyra, quien interpreta a la empleada doméstica, lo reta por lo sucedido y le recuerda que es su día libre. Al momento de salir de su casa, Marcelo se encuentra con el encargado del edificio -en la piel de Jey Mammon-, quien le comenta que “un boludo prendió fuego el microondas y dejó a cuatro pisos sin luz”. “Ah, no, qué salame, por Dios”, responde el conductor omitiendo que él mismo había cometido el error.

Marcelo Tinelli junto a Jey Mammón (Julio Ruiz / LaFlia)

Luego, el conductor debe cambiar la rueda de su camioneta y se cruza con Oscar Ruggeri, vestido de policía. Allí, comienza un divertido ida y vuelta con un juego de palabras en el que hacen referencia a que lo recuerda por “el ‘86” -por el Mundial ganó Argentina- y el ex futbolista retruca al destacar que era el chofer de la línea 86 de colectivos.

Oscar Ruggeri, disfrazado de policía (Julio Ruiz / LaFlia)

Más tarde, llega a la barbería en la que busca renovar su look horas antes de su regreso a la televisión argentina. Quien lo recibe en recepción es Laurita Fernández, una joven Tiktokera que lo obliga a bajarse una aplicación para solicitar un turno, a pesar de ya estar ahí presente. Mientras el conductor lidia con la tecnología, ella baila y hasta una transmisión en vivo para sus seguidores. Recién una vez que consiguió el turno online, aparece su estilista, interpretado por Gabriel El Puma Goity, quien termina haciéndole una broma por San Lorenzo y le deja la cara pintada.

Junto al Puma Goity (Julio Ruiz / LaFlia)

La escena cambia y Marcelo Tinelli aparece en la puerta del colegio, en donde se encuentra con Guillermina Valdes, en la piel de la madre de un alumno. Allí, la pareja en la vida real tiene un divertido ida y vuelta en el que hablan de su situación actual, con sus hijos tomando clases por zoom y de su familia ensamblada. Y termina con ella confundiendo al conductor con Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes.

Tinelli junto a su pareja, Guillermina Valdes (Julio Ruiz / LaFlia)

Luego el conductor se encuentra en un bar esperando por una reunión y aparece Pablo Echarri, haciendo justamente de él. El actor le comenta que está cuidándose de la pandemia del coronavirus, por si le surge algún proyecto laboral, y también le aclara que ha rechazado proyectos internacionales. Sin embargo, cuando Tinelli lo convoca para ser parte del primer programa de ShowMatch 2021, el marido de Nancy Dupláa se niega. “¿Qué te pasa, Cabezón? ¡Estás desesperado! ¡Dejate de joder!”, le dice y abandona el salón al grito de “¡Aguante Masterchef!”.

Escena del back junto a Pablo Echarri (Julio Ruiz / LaFlia)

Y llegó la escena final. La que, además, tuvo los diálogos más graciosos. Marcelo Tinelli se presenta en las instalaciones de Don Torcuato y lo intercepta Pablo Codevila, como uno de los efectivos de seguridad, quien le solicita el permiso sanitario para ingresar luego de haberle realizado un chequeo. Allí, aparece Adrián Suar -en la piel de un médico-, quien aprovecha para hacerle una serie de reproches que otras veces le ha hecho al aire: “Otra vez con los caprichos. Yo lo conozco: usted se pone carpichoso y no para hasta que lo consigue”.

El sketch finaliza cuando Suar y Codevila le informan el nuevo horario de ShowMatch y el cambio de programación que hubo en la grilla de El Trece a raíz de su regreso a la televisión. El segmento arrancó con 20,2 puntos de rating y el pico más alto fue de 20,7, mientras su competidor directo -Doctor Milagro, por Telefe- también calentaba su encendido, superando por primera vez los 13 puntos. La novela de origen turco antecede a Masterchef Celebrity, certamen gastronómico que compite con Marcelo Tinelli a partir de las 22:30. Es decir, durante media hora serán competidos directos.

