José María Listorti grabó un nuevo video con su esposa y le quitó importancia a la polémica con Julieta Díaz: “Es un intercambio entre ellas”

El chiste de José Mariá Listorti a su mujer

Desde que comenzó la cuarentena por la pandemia del coronavirus, José María Listorti y su esposa, Mónica González, encontraron la forma de divertir y entretener a sus seguidores en las redes sociales al grabar videos de humor. En las últimas semanas, hubo uno que generó controversia y recibió algunas críticas entre las que se destacó la de la actriz Julieta Díaz.

El video de la discordia se titula “Qué suerte que tengo una licuadora”. Y allí se ve al matrimonio en la cocina de su casa, el conductor preparando un licuado de naranja y su mujer entra en escena queriendo hacerle un comentario sobre el grupo de WhatsApp de padres del colegio. “No sabés cómo están las mamás del chat, ni te imaginás...”, empieza a contar Mónica y de inmediato su marido enciende el electrodoméstico que hace ruido y deja de escuchar a su esposa, que sigue hablando.

“La solución a todos tus problemas”, escribió Listorti cuando compartió el video en las redes sociales, en donde suele publicar el contenido que genera junto a su esposa, con quien está en pareja hace más de 10 años y con quien tiene a Franco y Bruno.

Quienes administran la cuenta de Instagram Feminacida replicaron el video junto a un análisis que lo critica: “El humor que nos estereotipa y aburre”. Y entre los comentarios se destacó el de Julieta Díaz quien cuestionó al conductor y también se dirigió a su esposa. “Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo. A su compañera: hermana, acá estamos si necesitás una oreja para reflexionar”, escribió la actriz.

Los comentarios de Julieta Díaz sobre el video de humor de José María Listorti y Mónica González

Al leer lo que escribió la actriz, Mónica González defendió su trabajo y aclaró que se hizo desde el humor. Que no habla de la realidad sino que se trata de ficción. Y lo hizo a través de una respuesta pública a Julieta Díaz en la misma publicación que había cuestionado el video.

“Hola, soy la compañera de José María Listorti. Ya que me ofreciste tu oreja, espero que me escuches. Primero quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos. Y la verdad no entiendo por qué hacen este análisis. Es humor. Es ficción”, indicó la esposa del conductor y comparó su trabajo con el de la protagonista de ficciones como Pequeña Victoria y Soy Gitano.

A la izquierda, Mónica González, esposa de José María Listorti; a la derecha, la actriz Julieta Díaz, quien cuestionó el primer video que hizo la pareja

“¿Acaso a tu personaje en la película El fútbol o yo, con Adrián Suar, no le pasaba lo mismo? Había escenas en las que él no te escuchaba mirando fútbol. Peli que me pareció graciosísima y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían Suar y vos en la peli con lo que hicimos nosotros? Porque lo nuestro también es ficción y un pase de comedia. Espero tu respuesta”, agregó la bailarina.

Mónica contó se comunicó por privado con Julieta Díaz -a través de Instagram- pero que la actriz no le respondió. Y tampoco lo hizo públicamente después de leer la contestación de la bailarina. En tanto, Teleshow se comunicó con José María Listorti, quien evitó expresarse al respecto. “Nada que opinar. Es un intercambio entre ellas. Nada que decir”, aseguró el conductor de Hay que ver, por la pantalla de El Nueve.

Por otro lado, luego de publicar el video que generó polémica, la pareja grabó uno nuevo en el cual esta vez es Listorti quien quiere hablarle a su esposa, y ella la que evita escucharlo. Él ingresa al baño con la intención de hacerle un comentario sobre un partido de fútbol y la bailarina comienza a secarse el pelo, de manera tal que la voz de su marido queda en un segundo plano.

"La venganza": el video de José María Listorti y su esposa luego de la polémica

“¿Escuchó lo que dije?”, se preguntó sobre las imágenes que compartió en su Instagram junto a la frase “y vino la venganza nomás”. Y agregó los hashtags “humor” y “parejas”.

Entre los cientos de comentarios que celebraron el video, se destacó el de Marcelo Tinelli, quien los apoyó: “jajajajaja me hacen reír mucho los dos!!! Los quiero”.

Al ver que Julieta Díaz no le había vuelto a responder, aún cuando ella esperaba su respuesta, la bailarina volvió a referirse al cruce. “Me dolió mucho porque el análisis fue muy rebuscado, no había ningún trasfondo. Me dolió porque lo ubican a mi esposo en un lugar oscuro y de maltratador, siendo que es un señor con todas las letras. Y me ubicaron a mí como si fuera la sometida que me dejo y que avalo semejante situación”, dijo en el programa radial Por si las moscas (La OnceDiez/ Radio La Ciudad).

“Nosotros no sabemos si lo que les molestó fue el chiste... Mezclaron todo, en tres palabras y de una acción, armaron un mundo. Me pareció muy rebuscado y me dio tristeza porque me dijeron acá tenés una oreja (por el comentario de Julieta Díaz en Instagram), como diciendo: ‘Pobrecita, el marido tal cosa, tal otra’. Muchas mujeres me subestimaron”, agregó.

Por su parte, aseguró que recibió agravios en las redes sociales por aquellos comentarios. “Había miles de comentarios de odio, horribles hacia mi persona, mis hijos, mi marido. No voy a soportar que digan cosas tan horribles de una persona tan íntegra como mi esposo. Yo lo sentí como una sentencia, y no es así, no hay un manual de que debería ser así”, afirmó Mónica González.

