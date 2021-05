Juanse implementó un consejo del jurado de Masterchef Celebrity 2 y recibió una excelente devolución

Prácticamente desde que comenzó su participación en el programa, el jurado de Marterchef Celebrity 2 le venía haciendo un pedido especial a Juanse que, por algún motivo, el músico se resistía a cumplir, hasta que finalmente lo hizo este domingo, cuando sorprendió a los expertos con un detalle en el plato que los emocionó.

En una nueva gala de eliminación de la competencia que cada vez se acerca más a su final, el ex líder de Los Ratones Paranoicos se posicionó como uno de los mejores de la noche gracias a una particularidad de la comida que le tocó preparar.

Con una sola mano, ya que la otra todavía la tiene herida por un accidente que sufrió mientras cocinaba, el artista llevó hasta la mesa de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular el sábalo que había hecho, para que le dieran la devolución.

Durante el proceso de preparación, el primero de estos miembros del jurado le había repetido al concursante un consejo que le vienen dando desde hace varios fines de semana: que al pescado le agregue el caldo para resaltar el sabor. Esta vez, le advirtió que si no lo hacía, directamente le iba a dejar de hablar.

Por alguna razón, hasta el momento Juanse no había cumplido nunca con este pedido, pero en esta ocasión les dio el gusto a los expertos y, para sorpresa de todos los presentes, el plato bautizado “Ernesto Sábalo” cumplía con ese requisito.

“¡Aleluya!”, se lo escuchó decir a Betular, quien antes de comenzar a probar el producto final, agregó: “¡Y la cantidad que tiene! ¿Vos entendés que desde que empezó la competencia que estamos esperando tu caldo?”.

Mientras el jurado cortaba el pescado para que todos pudieran comer un poco de él, el músico explicó que lo condimentó con todo lo que encontró a mano, como albahaca, zanahoria, cebolla, tomate al horno, brócoli, queso “y un poquito de ají molido”.

“Yo quiero que pruebes esto vos también, que lo compartas con nosotros”, le dijo Martitegui antes de darle al rockero una cuchara del caldo que había preparado, una señal que adelantaba la buena devolución que iban a darle al competidor.

Este domingo, Juanse se tuvo que enfrentar a Dani La Chepi, Alex Caniggia, Gastón Dalmau, Carmen Barbieri en un difícil desafío para evitar ser el próximo eliminado del reality, pero logró cumplir las expectativas.

Gala de eliminación de este domingo

De hecho, junto a Dalmau fue elegido el mejor participante de la noche, ya que, en palabras del dueño del restaurante Tegui, “lo que hicieron hoy los dos es un gran paso en su evolución”.

“Yo les agradezco a ustedes porque voy creciendo. Y uno se da cuenta que va aprendiendo, empezando a hacer lo que es realmente es. No una casualidad, sino el proponerse algo que gracias a Dios hoy se logró”, respondió el músico.

El mano a mano por la eliminación en este caso quedó entre La Chepi y Carmen Barbieri, pero fue la segunda de ellas la que no pudo superar la prueba y se tuvo que despedir del programa: “Hubo un plato al que le faltó un poquito más, y ese fue el plato de Carmen Barbieri. Carmen abandona la cocina de Masterchef Celebrity”, expresó De Santis.

“Muchas gracias, realmente estar en este programa me hizo volver a ser yo, poder accionar más rápido, caminar y hablar más rápido, a tener ganas de salir de mi casa. Fue el remedio que me faltaba para superar el transe que pasé. Yo tengo que decir gracias, me esperaron, que volviera a la vida y después otro mes para que me recuperara. Y me tuvieron paciencia con los platos que presenté. Estoy muy feliz de haber pasado por este programa”, manifestó por su parte la capocómica, recordando su internación por COVID-19.

