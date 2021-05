Nazarena Vélez recordó un violento episodio con Daniel Agostini y no se arrepiente: “Lo volvería a hacer”

Nazarena recordó cuando le rompió el auto a Daniel Agostini

La relación entre Nazarena Vélez y Daniel Agostini siempre estuvo plagada de fuertes cruces mediáticos. Sin embargo, con el tiempo y en pos de la crianza del hijo que tienen en común, Chyno, el vínculo entre ambos fue mejorando.

Siempre muy activa en las redes sociales, la actriz comparte mucho de su vida cotidiana con sus seguidores en Instagram, pero en esta oportunidad recordó un episodio que vivió con el cantante, cuando recién se separaban y estaban en permanente conflicto. “Ayer estábamos hablando a la noche con el Chyno y con Barbie, y nos acordamos cuando yo le rompí el auto al padre pidiendo la tenencia de él, que hacía mucho que no lo veía”, comenzó relatando. Y agregó: “¡Qué sacada! Recién estaba viendo un poquito. Qué sacada. Pero lo volvería a hacer. Para ver a mi hijo, lo volvería a hacer”.

Lo que cuenta Nazarena ocurrió a principios de 2013, cuando la también productora acudió hasta el Tribunal Nº2 de San Isidro para lograr un acuerdo con su exmarido. “Él se fue con el chico. Ella golpeó el auto al grito de ‘dame a mi hijo’. Ella los siguió hasta la casa de él y el nene salió por una ventana al gritó ‘mamá te quiero’. Corrió hasta la reja y abrazó a su madre. Pero esto sigue porque ahora él la va a demandar por daños”, relató en aquél entonces Rodrigo Lussich. Afortunadamente, todo quedó en el pasado y hoy tienen una cordial relación.

Hace días, la empresaria había vuelto a referirse al vínculo con su hijo. “Amo su independencia y también la padezco...Él realmente hace, desde chiquito, lo que quiere y yo siempre lo entendí y respeté. A los 6 años decidía quedarse mucho más tiempo con el papá y yo también lo respetaba. #soltaraunqueduela. Va y viene es libre. Pero siempre vuelve, sabe que mamá lo ama y que da la vida por verlo feliz”, escribió junto a una serie de fotos con una dulce pero sincera reflexión.

La publicación de Nazarena Vélez

La relación entre ambos ha tenido varios idas y vueltas. “No deja de ser un nene un poquito caprichoso, hijo de padres separados, que cuando uno de los dos no lo consiente, se va enojado a la casa de papá o de mamá”, decía hace un tiempo la ex participante del Bailando. “Un día se pelea conmigo, otro día se pelea con papá, se descarga en las redes sociales. No tengo nada más para decir que lo amo profundamente y que lo entiendo, soy su mamá, siempre lo voy a entender, ya me pasó de que se haya peleado conmigo y que haya salido enojado. Después de peleó con el papá y sale enojado atrás del papá”, agregó.

“Lo único que me preocupa en esta cuarentena es el Chyno. Decidió vivir solo, tiene 20 años”, comenzó con un dejo de preocupación en su voz, y prosiguió: “Hace cualquiera, se manda como quiere. Realmente me tiene muy preocupada”, había señalado hace un año atrás. En esa oportunidad, la actriz habló con Teleshow sobre el tema: “No estamos peleados, nada de eso. mi preocupación es porque lo conozco, sé como es. a Barbie y a Titi los tengo acá, los cuido yo, se cuidan entre ellos, veo lo que hacen. Lo que me pasa con el Chyno es eso; que al no tenerlo cerca, me preocupa”.

