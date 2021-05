Agustín Cachete Sierra reveló qué hicieron sus padres con el dinero que ganó actuando de niño: “No tenía privilegios”

Agustín Sierra contó que pasó con el dinero que ganó de niño (Video: "La noche" - El Nueve)

El último año, Agustín Sierra ganó mucha popularidad al convertirse en el campeón del Cantando 2020. Sin embargo, no es un caso de fama repentina, ya que sus comienzos en la televisión de la mano de Cris Morena le dieron mucha popularidad entre el público infanto-juvenil. Justamente sobre esta primera etapa es que el actor brindó detalles en una entrevista con Leandro Rud, para su ciclo La noche, que se emite por El Nueve.

“¿Cómo era la situación de un chico que a esa edad ganaba plata, la diferencia con tus compañeros?”, le preguntó el conductor, a lo que el ex Chiquititas respondió: “Yo tenía una realidad económica en mi familia muy normal, de clase media. Nunca sentí esa diferencia por la educación que me dieron mis viejos. Mi plata no se tocaba, no tenía privilegios al lado de mis hermanos porque trabajaba. Esa plata iba a un cajón, no se usaba, y cuando cumplí 18 años me dijeron ’bueno, esto lo que ganaste’. Gracias al esfuerzo de ellos, hicieron que no me la patine o que no comprara cosas del supermercado, o gaste en zapatillas o celulares”, explicó. Y detalló: “Siempre fue así, me decían ‘por más que vos pudieras comprarte esos borcegos, yo no se los puedo comprar a tu hermano, entonces vos no vas a tener más que él´”.

Además, señaló que sus padres también fueron estrictos en su educación. “Me decían: ´El día que te lleves una materia, te sacamos de la tele. Mientras que rindas bien en el colegio, podés seguir laburando´. Y bueno, nunca me llevé una materia”. En esa línea, revivió algunas increíbles anécdotas de cuando hacía gira por Israel mientras formaba parte de los elencos de la exitosa productora. “Como venían ´personalidades internacionales importantes´, había dos aviones más por si pasaba algo para protegernos. Miraba por la ventana y veía como en las películas el famoso caza y después cuando volví me enteré que era por eso. Tenía 13 años y no entendía, era una locura”, relató.

En el plano laboral, Agustín está próximo a debutar en la pista de La Academia de Showmatch, certamen que comienza el 18 de mayo por la pantalla de El Trece. Y aunque es de perfil bajo y no le gustan los escándalos mediáticos, en los últimos días fue un protagonista involuntario de un cruce con Candela Ruggeri. “Cachete Sierra me rompió el corazón. Fue el primero que lo hizo. Yo me enamoro muy fácil. Ya pasó mucho tiempo... Pero me dejó”, relató la hija de Oscar Ruggeri en La previa de La Academia. “Con mis amigas le decimos ‘el que’, el que me dejó”, agregó entre risas. Y dio detalles del cómo: “Me mandó un mensaje y me dejó”. Agregó que fue justo después de que en Bailando por un sueño de 2015 compartieran el ritmo de la salsa de a tres.

Cachete fue consultado por el tema y, simpático pero contundente, aseguró: “Es raro escucharla hablar así porque nosotros nunca estuvimos de novios. Cuando me dijo ‘el ex’ me impactó mucho ya que, justamente, una de las cosas por las que cortamos el vínculo fue porque ella quería algo más serio y yo no”.

Cachete Sierra habló de Cande Ruggeri (Video: La previa de La Academia, Ciudad Magazine)

Molesto con la situación, agregó: “No fueron las cosas como ella las contó. Salimos muy poco. Ángel de Brito contó que nosotros estábamos juntos pero la realidad es que salimos muy poco”. En tanto, sí se hizo cargo del juego mediático que alimentó. “Después me presté al show porque ella me lo pidió varias veces. Me dijo de ir al bailar al programa la salsa de a tres, cosa que yo no quería porque no sabía qué decir”, agregó. “Ella quería formalizar y yo no”, resumió en relación a la modelo, hija del ex futbolista que fue campeón del mundo en 1986.

