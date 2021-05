Romina Malaspina ganó un premio como Mejor Periodista del Año: “¡No me lo puedo creer!”

Romina Malaspina ganó un premio como Mejor Periodista (Video: Instagram)

A pocos días de haberse despedido del noticiero de Canal 26 para dedicarse de lleno a la música, Romina Malaspina se sorprendió con la noticia de que había sido elegida en la categoría Mejor Periodista del Año durante la entrega de premios realizada por la plataforma internacional educativa y del entretenimiento Latin Plug. “¡No me lo puedo creer!”, escribió la ex Gran Hermano en una historia de su cuenta de Instagram, en la que replicó el momento en el que los conductores de la ceremonia anunciaban su nombre.

En el video de la emisión, que pudo verse el viernes 7 de mayo vía streaming en Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y Argentina, los conductores anunciaron que los nominados que competían con la actual cantante eran Sol Despeinada, El Presto, Santiago Torres y Julio Leiva, todos ellos con destacadas participaciones en medios, redes sociales y Youtube. Pero la ganadora fue Malaspina, quien según los anfitriones se llevó un reconocimiento “merecidísimo” por su labor.

“Hola gente, estoy muy contenta de haber recibido este premio. Le quiero dar las gracias a la gente de Latin Plug y Latin Plug Argentina por la oportunidad. También, por supuesto, agradecerles a ustedes que me votaron y a toda la gente que siempre me apoya desde su casa en cada uno de mis proyectos. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Quiero darle las gracias también al gran equipo humano que tengo en el canal, tanto a los compañeros como a las personas que están detrás de cámara y directivos. Y sin falta, a mi familia, amigos y a todo mi equipo de trabajo que siempre está ahí apoyándome en todas”, dijo Romina de manera virtual luego de que se confirmara que era la ganadora.

El posteo de Latin Plug Argentina felicitando a Romina por su premio

Lating Plug es una compañía fundada en el año 2017 por el empresario de origen colombiano Carlos Mauricio Vega. Establecida en la ciudad de Nueva York, funciona a modo de distribuidora digital y plataforma publicitaria y de eventos entre las comunidades de la industria latina del entretenimiento. En esta primera entrega de premios, cada país participante tuvo sus ganadores locales en las distintas categoría. Además de Romina, fueron galardonados por la Argentina Rocío Moreno (Mejor Influenciador del Año), Valentina González (Mejor Actriz del Año), Paulina Cocina (Mejor Personalidad Influyente del Año), Stuart (Mejor Freestyler del Año), Lautaro López (Mejor Artista Musical del Año), Joaco Turro (Mejor Streamer del Año), Fernando Szereszevsky (Mejor Mánager Musical del Año), Billboard Argentina (Mejor Medio Gráfico del Año) y Alan Tejeda (Mejor DJ del Año).

Para orientar a los votantes, las redes de la plataforma compartieron una descripción de cada rubro. “¿Qué es un periodista? Son aquellos especialistas de la comunicación, responsables de investigar, analizar, interpretar y difundir información mediante los diferentes medios de comunicación como periódicos, televisión, radio o redes sociales. ¿Por qué los premiamos? La labor de todo periodista o comunicador va más allá de redactar artículos, ellos procuran enganchar a la audiencia del campo para el que trabajan, informándola y manteniéndola al tanto de los temas que merecen y necesitan saber”, explica en el género cuya estatuilla quedó en manos de Malaspina.

Cabe recordar que, hace poco más de una semana, Romina había decidido despedirse del periodismo para darle comienzo a su carrera musical. “Llegó el día de cerrar una etapa muy importante de mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí. Agradezco en primer lugar a mi compañero y excelente periodista, Diego Codini, a quien tanto admiro, porque sin él no hubiese sido posible desarrollar el rol de comunicadora de noticias que desarrollé. Cada uno de sus consejos me formaron en este increíble rubro”, comenzó diciendo en un posteo.

El comunicado con el que Malaspina se despidió del periodismo

Y continuó: “También agradecer infinitamente a mis Rominos (por sus seguidores), que gracias a ellos los días de pandemia fueron mucho más llevaderos. También quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras de todos los horarios, que desde el minuto uno me tiraron todas las buenas vibras. También a todo el equipo humano que trabaja detrás de cámaras, a la dirección del canal por confiar en mí para encarar este proyecto y que hizo posible que este éxito sea rotundo”.

Por otra parte, Romina remarcó el aliento permanente de sus fans. “(Quiero) darles las infinitas gracias a todos ustedes que estuvieron siempre apoyando del otro lado de la pantalla como siempre en cada uno de mis proyectos, todo esto no sería posible sin ustedes”, dijo. Y luego hizo extensivo el agradecimiento a su familia, sus amigos y su equipo de trabajo, a quienes definió como “el pilar fundamental” de su vida. Sin embargo, la idea de Malaspina no es alejarse de los medios, sino seguir ligada a ellos desarrollando otra de sus tantas facetas. “No es un adiós, es un hasta pronto, porque ahora es momento de encarar un nuevo gran proyecto en el cual vengo trabajando en silencio. Un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llegó el momento de darle color”, dijo antes de lanzar su primer tema musical.

