Ángel de Brito viajó a Miami para darse la vacuna contra el covid-19: “Estuvimos trabajando un año y dos meses con el virus rondando todo el tiempo”

Ángel de Brito viajó a Miami y se dio la vacuna contra el coronavirus (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

Ángel de Brito viajó el último fin de semana a Miami y se dio la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus. Según contó el conductor, a través de una videollamada en Los Ángeles de la mañana, lo decidió el entre el jueves por la noche y el viernes cuando sacó el pasaje luego de haber pedido permiso a la productora para tomarse una semana que le quedaban de sus vacaciones. Y recién se lo contó a sus compañeros el domingo después de haber sido inoculado.

El periodista detalló que eligió recibir la vacuna Johnson & Johnson porque no necesita una segunda dosis y que la semana que viene regresa a la Argentina. “Tenía muchas ganas de vacunarme. Con mi edad, casi 45 años, va a tardar en llegar a mi país y tuve la posibilidad de venir”, aseguró este lunes y agregó que se inoculó en el campus de un colegio a media hora de Miami Beach el mismo domingo que llegó a la ciudad.

“Tenía ganas de estar más protegido, de tener la vacuna. Pagué mi pasaje y vine solito”, continuó el periodista y agregó que el costo del pasaje aumentó entre “cuatro y cinco veces más”. Por su parte, definió como “sencillo” el proceso de vacunación y detalló que al momento de la inoculación solo le pidieron el pasaporte y su número de teléfono “por si necesitan comunicarse por alguna eventualidad”. Luego de recibir la vacuna, lo hicieron esperar 15 minutos en los que estuvo monitoreado por un médico, le dieron un cartón de vacunación y se retiró.

Ángel de Brito publicó en sus redes sociales una foto del momento posterior a la vacunación

Sus panelistas le preguntaron sus sensaciones sobre el momento de la vacunación y el conductor enfatizó que no estaba emocionado sino que sentía tensión. “Estuvimos un año y dos meses trabajando con el virus rondando todo el tiempo. No paramos nunca. Cuando la ciudad estaba sitiada salimos a trabajar con mucho miedo, poca información. A medida que hicimos el año tenía mucha tensión todo el tiempo de contagiarme. Obviamente la vacuna no te exceptúa de eso, es solo una protección. Tenía ganas de vacunarme”, aseguró De Brito y reveló que se había anotado en dos voluntariados para recibir la vacuna en la Argentina. “Pero no quedé... para los que dicen que tenemos contactos, o que estamos acomodados”.

Por su parte, indicó que se siente bien y no tiene ningún síntoma adverso por haber recibido la vacuna. “Estaba nervioso, no por la vacuna porque estaba seguro de que me quería vacunar, soy pro vacuna y pro médicos. Una vez que me vacuné, me bajó toda la tensión del año. No fue emoción pero si una sensación. Liberé la tensión y me relajé. Parecía que me había pasado un camión por encima”.

También contó que en el vuelo había muchos pasajeros argentinos. “Algunos que venían a vacunarse y otros, de vacaciones porque ya se habían vacunado”. Le preguntaron si había famosos y dijo que había un señor muy parecido a Andrés Calamaro, pero que no logró reconocerlo porque llevaba su tapabocas y lentes de sol. Sin embargo, al llegar a Miami lo volvió a ver en Migraciones y corroboró que no era el cantante.

“Sí había una panelista, pero no puedo contar quién es porque no le pregunté”, sostuvo Ángel, y fue Yanina Latorre quien reveló el nombre de la famosa que coincidió en el mismo vuelo que De Brito con destino a Miami: Julieta Kemble, ex modelo y panelista de Pampita Online.

