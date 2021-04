Gastón Dalmau abrió su corazón y recordó el momento más duro de su vida: “A los tres años me agarró una enfermedad complicada”

“A los tres años me agarró una enfermedad complicada y eso hizo que mi vida sea darle para adelante, siempre lucharla y disfrutar. No me importa qué pase hoy, con esta devolución ya está. Eso es lo importante”, dijo Gastón Dalmau emocionado tras las palabras de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, luego de probar su versión de alfajores marplatenses.

El ex Casi Ángeles no llegó a salvarse y el domingo, a pesar de su excelente performance, deberá ir a la gala de eliminación. De todas formas, se fue feliz con los dichos del jurado de Masterchef Celebrity y hasta abrió su corazón al recordar uno de los momentos más difíciles de su vida.

El actor, que luego del éxito de la tira de Cris Morena se fue a Los Ánegeles a probar suerte, no suele hablar de su infancia ni de la enfermedad que atravesó cuando tenía tres años. En el documental Teen Angels, Lado B, que se realizó en el 2009 sus papás Silvia y Pedro y él dejaron entrar las cámaras a su casa y hablaron de aquel difícil momento.

La emoción de Gastón Dalmau en Masterchef

“Gastón tuvo un proceso de enfermedad complicado que hizo peligrar su vida”, dijo emocionado su papá y luego explicó que lo que había tenido el actor era síndrome nefrótico: “Tenía un problema renal, uno de los riñones no cumplía su función”. Su mamá recordó que lo detectaron cuando tenía nada más que dos años y medio: “Se le empezaron a hinchar las manos, las piernas, la carita... parecía que se moría”.

Oriundo de Coronel Suárez, Dalmau recordó que la familia estaba de vacaciones en Buenos Aires cuando vieron que él no estaba bien: “Me tocaban cualquier parte del cuerpo y me dolía, me quejaba. Descubrieron una enfermedad en los riñones importante”.

Gastón Dalmau habló de la enfermedad que tuvo a los tres años

Hace más de diez años, el actor recordaba que eso “marcó” su infancia y dio ejemplos de cómo lo afectaba en el día a día: “Iba a los cumpleaños de mis amigos y llevaba mis galletitas sin sal, no podía comer chizitos, cosas que a esa edad son normales, para mí no lo eran, ¿cómo no vas a poder comer papas fritas?”.

En la gala del jueves de última chance del ciclo conducido por Santiago del Moro, los participantes tuvieron que cocinar alfajores, a cada uno le tocó una región del país y Dalmau tuvo que hacer los clásicos marplatenses y le salieron casi perfectos. Más allá de los elogios a su plato, una de las más especiales fue la devolución de Betular: “Es muy gratificante para nosotros ver a alguien que la pase tan bien como la pasaste hoy cocinando, esa actitud ayuda mucho y vas a brillar como brillaste hoy”.

Donato de Santis había dicho que “se desplazó muy bien” y que le había encantado el plato. En el mismo sentido, Germán Martitegui dijo: “Me gusta que estés disfrutando de esta alegría, es la que todos tenemos cuando algo nos sale bien. Este alfajor, es para poner una película, cuatro alfajores y un vaso de leche”.

Al finalizar, el actor agregó: “Cada cosa linda que te dicen es ‘uh, vale la pena seguir estudiando e intentando, sí, vale la pena’”. Dani la Chepi había hecho alfajores cordobeses y fueron los mejores de la noche, por lo que ella subió al balcón y no estará el domingo en la gala de eliminación.

