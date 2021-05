Narda Lepes le puso fin a la grieta entre Damián Betular y Germán Martitegui, ¿de qué lado está?

Damián Betular, Narda Lepes y Germán Martitegui

Damián Betular y Germán Martitegui abrieron el debate en la gala de eliminación del domingo de Masterchef Celebriy: ¿cómo son las verdaderas papas españolas? Mientras el primero dijo que son papas redondas, fritas y crocantes, el segundo aseguró que son redondas, se fríen pero que no son crocantes porque se tienen que sacar del aceite antes de que lleguen a ese punto.

“La papa española no es una papa frita redonda, es una papa frita que está como a mitad de freír y a veces tiene cebolla, queda abierto el debate pero me parece que no son éstas”, le explicó muy serio el papá de Lorenzo y Lautaro a Alex Caniggia. Sin ganas de discutir pero sí de expresar su opinión, el también pastelero agregó: “Yo voy a cerrar el debate porque para mí, de donde yo vengo, yo pedía esto y venía con platina con las papas fritas de forma redonda. Mi familia tenia un restaurante en la ruta 2 con este tipo de comida”.

“Alex, ¿te das cuenta que has hecho pelear al jurado?”, puso fichas Santiago Del Moro y Martitegui siguió: “No, perdón, esto no puede quedar así. Yo no dije que es al horno la papa, yo a Carmen le dije ´son fritas, pero se paran de cocinar antes de estar crocantes´, para mí esa es la diferencia”.

Narda Lepes opinó al respecto, con el fin de cerrar de una vez por todas la grieta de las papas. “Son rodajas y fritas, con una sola fritura”, dijo que debían ser y luego aclaró “le podés poner cebolla si querés”.

En diálogo con La Once Diez, explicó: “Las cosas muy relacionadas a la cocina hogareña tienen muchas versiones y para Germán son así porque una tía la hacía así y está bien y para Damián se lo hacían así y está bien. Quizás uno puede ser más determinante con otras cosas, pero con platos tan caseros no podés ser tan preciso”.

La cocinera desdramatizó: “Están todos jugando ahí. ¡Dejalos que se diviertan! Le dan de comer a todos en la semana, está bárbaro. Lo de los platos, también tiene que ver con que en qué momento ese conocimiento de ese plato quedó en vos, quién te lo dijo, eso influye para uno, para cualquiera un para un cocinero”.

Las diferencias ente los dos integrantes del jurado que completa Donato de Santis vienen desde hace tiempo. En un desafío de cocina que tuvieron que hacer el año pasado, Betular aprovechó para recordarle a su colega que cuando daba sus primeros pasos en la cocina quiso entrar a trabajar en su restaurante y este lo rechazó.

Le quiero demostrar a Germán”, dijo Betular y explicó: “Quiero que sepan que fui a una entrevista cuando estaba por abrir un restaurante hace quince años y no me tomó”. Desde la otra cocina, muy seguro Martitegui, que no recordaba el episodio respondió: “Por algo habrá sido”.

“¡Y lo peor es que no se acuerda! Así que le quiero demostrar lo que se perdió”, dijo Damián convencido de hacer todo para ganar la prueba y luego de que su compañero y contrincante le retrucara que no le tenía miedo, él cerró: “Que gane el mejor”. Aquella noche el jurado compuesto por Belu Lucius, Leticia Siciliani y Rocío Marengo decidió que el mejor plato era el del pastelero. “Cuando dicen mi nombre dije: ‘¡Tomá!’”, reconoció.

En otra gala, mientras le enseñaban a Dani la Chepi a hacer movimientos envolventes, volvieron a mantener un ida y vuelta. “Perfecto de mi mentor”, señaló irónico Betular pero recibió un desplante de su colega: “Yo no soy tu mentor”, a lo que el pastelero agregó: “En un momento pudiste serlo, pero después no quisiste”. “Uhh, trapitos al sol”, se entusiasmó la participante.

