Marcela Tauro habló del vínculo con su novio 21 años menor: “Soy yo la que me rayo, por mis inseguridades”

Marcela Tauro tiene 54 años y hace cinco que está en pareja con el rosarino Martín Bisio, de 33. Es decir, una diferencia de veintiún años, que a veces talla en las seguridades e inseguridades de la periodista de espectáculos. Por estos días, Tauro reveló que recientemente atravesaron una crisis y que ella, en el medio de la discusión, le dijo a Martín que “tiene que tener un hijo”.

La panelista de Fantino a la Tarde (América), además, contó que con Martín estuvieron distanciados por un tiempo breve, aunque aclaró que nunca se separaron de manera definitiva y que tampoco jamás dejaron de estar en contacto.

“Tuve una crisis, es verdad. Fue antes de viajar. No hubo un motivo puntual... pero viste que yo soy ariana y hay que bancarme a mí”, se justificó la periodista en un móvil con Los Ángeles de la Mañana (El Trece) “Cinco años van a ser que estamos juntos. ¡Es el hombre que más me duró!”, agregó entre risas, a partir de una consulta de la “angelita” Pía Shaw, acerca de la crisis que la propia Marcela dio a conocer en una entrevista con una revista del corazón.

En ese mismo tono jocoso, se permitió una corrección de su divertido comentario: “No, primero, el hombre que más de duró fue (Marcelo) Polino, después viene (Jorge) Rial y Martín”, dijo en alusión a sus históricos compañeros de oficio. Acerca de la breve separación que atravesaron Tauro y Bisio, ella volvió a afirmar que en ese tiempo nunca cortaron la comunicación: “ Siempre nos hablamos. Dijimos de tomar distancia y después, a los pocos días, nos dimos cuenta de que nos extrañábamos ”, contó Marcela.

Por otra parte, las panelistas del programa que conduce Ángel de Brito -por estos días, conectado desde Miami- indagaron sobre si la cuarentena había golpeado o perjudicado de alguna manera la convivencia entre Marcela y Martín. “No, yo soy la que me rayo. Es algo que me pasa por mis inseguridades, por la diferencia de edad . Todavía estoy con esas cosas, en que a veces estoy más segura y a veces menos. Esto me agarró en un momento en el que pensé: ‘Este chico tiene que tener un hijo’. Y se lo dije. Pero él me dijo: ‘Marcela, escúchame, ya lo hablamos esto’. Y tiene razón. Pero son esas inseguridades que me agarran a veces”, cerró.

Tauro ya es mamá de Juan Cruz, de 14 años de edad, fruto de la relación que mantuvo con José María Álvarez, de quien se separó hace 12 años.

“Todo es a favor. En realidad, al principio me paranoiqueaba mucho con la diferencia de edad con mi novio. Mucho, mucho. Incluso el año pasado tuvimos una crisis por eso”, había dicho Marcela en una entrevista con Teleshow, en octubre de 2019. “La gente más joven es más libre, no tiene mambos, los que tenemos toda la gente grande. Vienen con un chip de estar ‘sin problemas’. Al contrario, te solucionan todo, te tratan mejor, te cuidan, te miman, te protegen, son leales. Por ahí, en contra, que la gente te critica más, o piensan que vos lo mantenés, esas boludeces. Pero la verdad que yo veo todo a favor”, consideró Tauro sobre su vínculo.

