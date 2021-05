Alejandro Fantino contó cómo lo recibieron cuando volvió al mundo del fútbol: “Me cagaron a trompadas como en el pabellón de una cárcel”

Alejandro Fantino contó como fue su vuelta al ámbito del fútbol (Video: "Fantino a la Tarde", América)

El año pasado, Alejandro Fantino volvió al ambiente del fútbol capitaneando la mesa de ESPN FC (ESPN), el show de cada lunes por la noche en el que se debatía la actualidad de los equipos argentinos, con un panel integrado por Diego Latorre, Oscar Ruggeri, Mariano Closs y Miguel Simón. Sin embargo, el pasado 26 de abril fue la última emisión del programa.

Respecto a su versatilidad y camaleonismo a la hora de encarar nuevos proyectos, Fantino confesó haberse sentido “un extranjero” en la vuelta al fútbol. “ Me pasó que volví a ESPN, hace menos de un año, y en los primeros dos meses me cagaron a trompadas, literal, como en un pabellón de una cárcel ”, analizó respecto a la rispidez con la que se daban los debates en el programa.

“Todo lo que decía... No es que me contestaban mal o para agredirme, por malos compañeros. Porque mis compañeros son divinos, yo los quiero. Pero llegaba a mi casa medio triste, y me decía a mí mismo: ‘¿Pero como? ¿No soy reconocido, no soy visto como alguien de este palo? Pero si yo nací acá, empecé a los 21 años, tengo 50, relaté en Radio Mitre, estoy ligado al fútbol’. Era un extranjero en un lugar que yo había habitado”, agregó el conductor.

"Era un extranjero en un lugar que yo había habitado”, dijo Alejandro Fantino sobre sus sensaciones en la vuelta al fútbol

Lo hizo en Fantino a la Tarde (América), a propósito de un perfil del conductor que salió publicado en el diario Clarín. “¿Podemos pedir el perfil que le hicieron a Alejandro?”, pidió su compañera Marcela Tauro: “‘De Platón al ‘pará, pará, pará'”, leyó la periodista. “Me llaman la atención los adjetivos: ‘exitoso’ e ‘insatisfecho’”, señaló Luis Ventura sobre el título de la nota. Ahí, el conductor manifestó: “El periodista entendió la esencia de lo que yo vivo en mi vida”.

Y citó: “Fijate: ‘Relator de la campaña de Boca, conductor de tertulias de fútbol, de programas de actualidad política, de ciclos de variedades, entrevistador, anfitrión de realities para parejas...’. El periodista se pregunta cuál es mi verdadero rol mío y por qué yo cambio tanto de ámbito con tanta frecuencia, a qué se debe mi oscilación profesional. Y es cierto esto”, consideró Alejandro.

“No sé si la palabra es aburrimiento, es una búsqueda constante”, remarcó y recordó sobre un comentario que le hizo la psicóloga clínica y forense Alicia Crosa (M.N. 0030), quien participa del programa. “Ella me lo decía el otro día: ‘Vos sos un buscador’. Y debe haber mucha gente del otro lado, buscando. Hablé con mi psicoanalista de eso que me dijiste y le pregunté: ‘Che, ¿está mal ser un buscador y no acomodarse en ningún lado?’. ‘Sos un nómade permanente mientras el mundo es sedentario. Sos extranjero en todos lados’, me dijo”.

El posteo con el que Alejandro Fantino anunció el final de ESPN FC (Foto: Instagram @fantinofantino)

De ahí nace la sensación de Alejandro, al decir que con el fútbol sintió haber regresado “a mi isla y era un extranjero. La sensación de angustia y de vacío que te provoca eso es inconmensurable. Hasta que aprendés a convivir con eso, me encanta sentirlo. Yo sé que del otro lado hay mucha gente así, creo que la Argentina es así. Permanentemente buscamos, buscamos, buscamos. Y el día que dejamos de buscar, nos vamos a morir”, dijo Fantino.

Asimismo, dice sentirse muy cómodo en el formato que lo contiene en las tardes de América: “Me encanta la curiosidad y este programa calza ideal, porque podemos estar hablando de una causa como la muerte de Diego (Maradona), Alicia puede estar hablando de (Sigmund) Freud, hablamos de una forma de educar, de un viaje por Siria y Rusia. La vida es buscar...”, describió el conductor. “ No buscar algo es meterse en una fatal puerta giratoria ”, afirmó Crosa. “Qué lindo eso Alicia, qué buena frase”, dijo Fantino para cerrar.

SEGUIR LEYENDO: