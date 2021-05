Romina Malaspina habló de su rol de cantante en Polémica en el bar: “Estoy haciendo música hace tres años”

Romina Malaespina en Polémica en el bar (Video: Polémica en el bar, América)

“Es tipo música electrónica... Es un proyecto que venimos haciendo hace un tiempo en Colombia. Este es el primer tema de un EP de cinco canciones”, contó la modelo Romina Malaspina en Polémica en el bar, por América, como invitada estelar. Fue después de entrar a participar de la mítica mesa conducida por Mariano Iúdica, y de saludar con un beso a Chiche Gelblung –que alegó estar vacunado y por eso poder aproximarse más que el resto–, y con los puños a Matías Alé y Flavio Azzaro.

Fascinado con su presencia, Chiche quiso saber cómo Romina había vivido su experiencia en el periodismo. “Me encantó. Era un propuesta que no me esperaba. Yo estaba haciendo música hace tres años. De pronto me ofrecieron presentar las noticias y poco tiempo estuve”, reflexionó la cantante que la hace unos días dejó la tele para lanzar el tema Color. “Es en spanglish”, apunto la ex Gran Hermano que el año pasado revolucionó los noticieros cuando se sumó a Canal 26.

Romina Malaespina pasó por la mítica mesa de Polémica en el bar (Foto: Polémica en el bar, América)

“La gente se pudo sacar el prejuicio. ¿Por qué si tengo que hacer algo ahí tengo que estar vestida de tal forma?”, apuntó la bellísima mujer de 26 años que sorprendió al presentar una noticia luciendo un top de red sumamente sugerente. “Tenía algo abajo. Aunque no se nota”, recordó Romina mientras en Polémica en el bar pasaban las imágenes de su paso por Noticias de 22 a 24. Además señaló: “Se hizo viral”. “Es un toque Adriana Brodsky”, observó Chiche sobre Malaspina, que dijo saber quién era la ex vedette y consultada por Matías Alé en relación a su estado civil, apuntó: “Sola, por decisión propia”.

Sentada al lado del productor Oscar Mediavilla como invitado al ciclo, Romina además contó que hizo muchas notas para Latinoamérica para presentar su nuevo tema. Y le pidió consejos al esposo de Patricia Sosa, después de aclarar que tenía en cuenta que “calentar mucho la voz es importante”. Entonces detalló que dejó su trabajo como presentadora de noticias porque para grabar sus temas había tenido que viajar y faltar. “Hay que ponerle el cuerpo”, señaló Iúdica en relación a su rol de cantante. Y Romina agregó con simpatía: “Hay que ponerle el pecho a las cosas... (Antes de que me gasten me gasto sola)”.

Romina Malaspina con su top de red (Foto: Noticias de 22 a 24, Canal 26)

Buscando ponerle seriedad al tema y decidido a orientarla, Oscar Mediavilla dio algunos ejemplos para hablar de talento y éxito. “¿Joaquín Sabina canta bien? No. Pero es un gran compositor. Es un gran artista. Fito Páez no se caracteriza por ser afinado. Y es un gran artista que admiro. El tema es si no cantás bien, no compones, nada... Ahí dedicate a otra cosa”, aseguró el productor intentando no desalentar a Romina, pero dandole un baño de realidad en relación a la industria de la música.

Romina Malaspina con Flavio Azzaro, Mariano Iúdica, Matías Alé y Chiche Gelblung (Foto: Polémica en el bar, América)

“Llegó el día de cerrar una etapa muy importante de mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí. Agradezco en primer lugar a mi compañero y excelente periodista, Diego Codini, a quien tanto admiro, porque sin él no hubiese sido posible desarrollar el rol de comunicadora de noticias que desarrollé. Cada uno de sus consejos me formaron en este increíble rubro”, había dicho hace unos días Romina en un posteo de Instagram para hablar de su decisión de dejar su trabajo como presentadora. Y en ese entonces continuó: “También agradecer infinitamente a mis Rominos (por sus seguidores), que gracias a ellos los días de pandemia fueron mucho más llevaderos. También quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras de todos los horarios, que desde el minuto uno me tiraron todas las buenas vibras. También a todo el equipo humano que trabaja detrás de cámaras, a la dirección del canal por confiar en mí para encarar este proyecto y que hizo posible que este éxito sea rotundo”. El tiempo dirá si hizo lo correcto.

SEGUIR LEYENDO: