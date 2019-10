—Lucho te enseñaba un montón, Jorge también: aprendí de los dos. Pero lo peor es el carácter (ríe). Lo mejor que tiene Jorge es que me deja decir lo que pienso. Conmigo es leal, y Lucho también lo fue. Y yo lo fui con ellos. A los dos les he dicho barbaridades, por eso Lucho me suspendió, pero creo que después me terminó agradeciendo. Y a Jorge le digo barbaridades y me las deja decirlas, me deja decir lo que pienso. Realmente, se lo super agradezco, es un buen compañero de laburo. Lo mejor que tenía Lucho es que pagaba muy bien y, además, te llevaba a comer. Jorge no paga porque no contrata él, pero nos invita a la casa a comer. Y sé que si tengo un problema o necesito algo, puedo recurrir a él: Jorge ayuda a mucha gente. Tiene un carácter bravo, como yo, pero sé de su costado solidario.