Jimena Barón anunció su separación del Tucu López: “No entiendo la vida, menos en el amor”

Jimena Barón reapareció en las redes con un Instagram Live (Video: Instagram @jmena)

Este lunes por la noche, Jimena Barón volvió a postear en su Instagram: “Hola”, fue lo único que escribió junto con un adelanto del videoclip de “Flor de invitación”, su nueva canción que se estrenó este miércoles.

Pero minutos antes de que se conozca el tema nuevo, Jimena realizó un Instagram Live para volver a conectar con sus fans y seguidores. “¡Ay, Dioooos! ¡Tengo que hablar, ya me olvidé de cómo era esto! Me olvidé de Instagram”, fue lo primero que dijo Barón a cámara, mientras los seguidores comenzaron a conectarse rápidamente a su transmisión.

“ Me siento abrumada de cariño, porque fueron casi 9 meses de nada y de repente leo cariño y me había desacostumbrado ... pero es hermoso, estoy muy contenta”, dijo y luego le dio paso a su hijo Morrison: “Tengo a mi amuleto... vení, mi amor. El también tiene nervios... ¡nos desacostumbramos! Somos una familia que ya no tiene redes. ¿No querés aparecer? Yo necesito abrazarte, vení, mi amor”, le pidió Jimena y apareció a cámara su hijo, con un llamativo look rapado y rojizo.

Luego vino el estreno del clip y la canción, que en su letra pareciera referirse a la convivencia que durante la pandemia volvió a tener con Daniel Osvaldo, el padre de Morrison: “Me quedé, trate, hice casi todo bien / Busqué y encontré, aquí no hay nada que entender / Vos si que bien sabes sorprenderme / Que bueno al fin volver a verte / Para darme cuenta de que / El tiempo pasa y ya no sos la misma mierda / Después de tantos años cosechas tu siembra / Que me compartas, esto es un honor / Gracias por la invitación, flor de involución”, canta Barón en los primeros versos.

A continuación, retomó la transmisión de su Instagram Live, a la que se conectaron más de 100 mil personas, y lo celebró con una copa de vino blanco. Y explicó por qué tomó la decisión de desconectarse de las redes sociales: “Siento que le debo una explicación a la gente querida, a la que está siempre del otro lado con amor. La verdad es que no sabía que me iba a ir tanto tiempo, simplemente pasó”, introdujo.

Jimena Barón explicó por qué había abandonado las redes sociales

“En lo personal, el año pasado fue muy difícil, lo empecé muy mal. Después tuve momentos un poco mejores, después un poco peores. Y estaba como transitando eso con las redes sociales, con lo que yo comparto, que intento que sea alegría, que se rían. Y hubo un momento en el que, honestamente, se me complicó. Y al no estar trabajando, solamente estaba compartiendo mi vida privada. Y sí, yo estuve bastante pachucha, y de repente cosas que no me afectaban o no me molestaban, me empezaron a afectar o hacer mal. Era prender la tele y escuchar que mi cuerpo estaba mal, que mi maternidad estaba mal... ”, dijo Jimena de un tirón.

“Sentí que necesitaba un recreo de no tener opiniones, que no me juzguen... básicamente que no haya gente opinando sobre mí. Y me fui. Pero pensé que era algo más breve. En ese irme, me sentí muy tranquila y sentí que tenía que acomodar un montón de cosas, que no era una posibilidad hacerlo con la exposición y los comentarios y con mi vida normal, que no es muy normal, en realidad”, agregó.

Luego, describió de manera más explícita qué fue lo que sintió: “Para los que conocen un poco más, y han pasado por situaciones de sufrir ansiedad, pánico, angustia, eso es un poco lo que me pasó. Es algo que me pasó en mi adolescencia, cuando tenía 16 años, por temas familiares. Y el año pasado, a principios de año, volvió un poco esto y por supuesto me desestabilizó muchísimo”, reveló la cantante.

j mena - Flor de Involución

Durante el tiempo que estuvo lejos de las redes, Jimena confesó que no fue específicamente productivo en cuanto a la creación de música: “No me salía una puta canción, todo era una mierda. Y se alargó todo. En mi cabeza dije: ‘Cuando tenga trabajo que compartir, vuelvo. Porque estoy muy sensible para compartir solamente mi vida privada y que opinen’. Y eso tardó, se pasaron 9 meses y estuvo buenísimo. Me hizo muy bien y le pido disculpas a la gente, a los fans. Se puede leer como una soltada de mano, pero necesito que entiendan que para mí fue muy necesario para estar saludable y feliz. Pero de repente estuve medio rota. Y tuve que enderazarme y emparcharme”, insistió.

Pero respecto a su vuelta, Jimena asegura que “sigo siendo una tonta cobra... no es que me tomé 9 meses, hice terapia y ahora volví entendiendo las cosas. No tengo la más puta idea de cosas que hice, de cosas que voy a hacer. No se confundan, no es que volví y entendí la vida. No la entiendo una mierda, menos en el amor. Hice esta canción, me va a como el orto, calculo que me va a seguir yendo como el orto”. Y respecto a esto, reveló que se separó del Tucu López: “ Estoy sola, porque las relaciones me duran menos que un pote de casancrem y está todo bien ”.

Por último, Jimena reiteró que está “muy contenta de volver y aparte no te manejo un gris: voy a ser jurado de La Academia. Esto es así, géminis siempre está presente y vuelvo con toda. Mi hijo es maravilloso, está enorme, es precioso. Se hace sus colores de pelo, se pinta las uñas. Creo que soy una gran madre, en eso no tengo inseguridades, como trabajadora tampoco”.

