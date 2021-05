Adriana Aguirre habló sobre las secuelas que le dejó el accidente que sufrió en el teatro y adelantó: “Va a haber una demanda laboral”

Adriana Aguirre atraviesa un delicado estado de salud

El 25 de enero, Adriana Aguirre sufrió una grave caída mientras estaba en plena función en el Teatro La Campana de Mar del Plata. “Estaba bailando y me caí sentada hacia atrás, las bailarinas me tuvieron que levantar del escenario”, reveló. En diálogo con Teleshow, y a casi cuatro meses de aquél episodio, la ex vedette contó cómo se encuentra de salud y dio detalles de la demanda que le iniciará a Torry, el empresario dueño del teatro en el que sucedió el accidente.

En relación a las secuelas en su cuerpo, Aguirre relató que el impacto fue en sus glúteos y sus piernas, éstas últimas las más afectadas. El 5 de marzo, fue operada con éxito de los glúteos, ya que se logró drenar los hematomas laminares; sin embargo, el problema central está en una de sus piernas. “Tuve una tendinitis en el lateral izquierdo de la parte de afuera y eso originó líquido inflamatorio, que se mezcló con sangre y provocó hematoma laminal. Lo mismo que tenía en el gluteo, pero en ese caso fue drenado. Acá no se podía operar porque estaba muy pegado al músculo. Uno de los hematomas hace tres o cuatro días que se infectó”, expresó preocupada.

Y agregó: “La pierna es lo que más complicaciones me trae, no la tengo curada para nada, es un gran problema para mí. Mañana veo a un médico infectólogo y luego me voy a la guardia para ver si funciona el medicamento que me están dando para la infección. Es un bicho que entra por debajo de la piel y el caldo de cultivo es el hematoma. Es terrible, se juega la salud de mi pierna”.

Por otra parte, indicó que iniciará una demanda al dueño del complejo teatral. “Lo primero es recuperar mi salud, pero tengo dos abogados que ya le mandaron el 13 de marzo al señor Torry el primero de tres telegramas reclamándole la ART para pagar todos los gastos de mi accidente laboral y mi contrato en blanco, cosa que no respondió. Le mandamos también a su domicilio fiscal, a donde vive y no respondió absolutamente nada”, señaló. En esa línea, amplió: “Averiguamos por otro lado que no tiene ART y por supuesto Actores nos dijo que no presentó ningún contrato laboral en blanco. Obviamente va a haber una demanda laboral porque fue un accidente de trabajo y amerita, hay testigos de eso que a través de Instagram se ofrecieron a declarar”.

Adriana Aguirre, durante la temporada en "La Feliz"

En este sentido, concluyó: “Estamos esperando respuesta porque Torry es la persona que me contrató y quien tiene que cumplimentar con lo que yo le estoy pidiendo. Hasta el momento, no hemos tenido novedades, pero mis abogados se están ocupando. Yo debo recuperar mi salud, que para mí es lo más importante”.

En enero, ella había contado en Intrusos que le reclamaba 60 millones de pesos a su ex Ricardo García, con quien estuvo en pareja 26 años. Sobre este tema, él dijo lo suyo. “Ella tenia un abogado que le recomendó un muy reconocido periodista, que le dijo que me podía pedir 60 millones de pesos en efectivo y que, si no se los daba, me podía meter preso. Ahí me calenté bastante porque estuvo mal asesorada, tuve una discusión fuerte con ella ¿Qué tipo de amor hubo en 26 años? Ahí recapacitó y cambió de abogado”, explicó en diálogo con este medio.





