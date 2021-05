Paulo Vilouta apuntó contra Julia Mengolini: “No comparto nada con ella, defendía la corrupción”

Paulo Vilouta dijo que Julia Mengolini fue su peor compañera (Audio: "El show del espectáculo" - FM Urbana)

Paulo Vilouta sorprendió al revelar quién fue su peor compañera de trabajo. En diálogo con Ulises Jaitt, en su programa El show del espectáculo por FM Urbana, el periodista fue contundente.

“Yo no me llevé muy bien con Mengolini (Julia), que no comparto nada, ahora eso que dijo de las drogas, tampoco sabía jugar”, expresó. “¿Entonces fue tu peor compañera?”, le repreguntó Jaitt. “Sí, no me gusta, es extraña hasta en sus comentarios. Y cuando estaba con nosotros, una vez discutimos y no sé qué fue lo que no interpretó y defendía a la corrupción, entonces no me cae. No me gusta el perfil que tiene porque me parece rebuscado, en esto es blanco o negro, no hay tanta historia”, expresó sobre su ex colega en Intratables. Sin embargo, señaló que de todas formas se “sentaría a comer” tanto con ella como cualquier otra persona.

Cabe destacar que el periodista se refería a las polémicas declaraciones que Mengolini había hecho a fines de abril, cuando afirmó haber consumido porro durante su embarazo. “Si no hubiese sido por esa planta milagrosa, me hubiera sentido para el orto durante nueve meses. Me resultó curativa. Hay un malestar que es muy propio y muy único del embarazo, que es que te sentís cansada, con náuseas, es todo un gran (onomatopeya de arcada), de estar tirada en la cama. Y un día, después de mucho estudio, después de hablar hablado con Sebastián Basalo -director de THC, revista de cultura cannábica- y que me mandara los especiales de embarazo y marihuana de la revista, después de haber leído todo lo que en internet hay publicado sobre el tema, todos los estudios y demás, dije: ‘Esto no le puede hacer mal a Rita‘”, contó, en relación a su hija, nacida en mayo de 2019.

Los dichos de Julia Mengolini sobre la marihuana (Audio: "Segurola y Habana", Futurock)

Por otra parte, Vilouta habló sobre su relación con Agustina Kämpfer, con quien también compartió trabajo en el ciclo de América. “Con Agustina de entrada nos tiroteábamos por (Amado) Boudou a morir. Y después, por ejemplo, que se yo, ahora el día que estuvo con Andy (Kusnetzoff) y contó la historia del hijo, le mandé un mensaje: ´Agus, qué bien que estuviste y cálida´. Y me parece que es una mujer interesante, pero que le marcó mucho la vida y la carrera el hecho de haber sido pareja de Boudou”. Además, opinó sobre Rosario Lufrano: “En un momento tuvimos un desencuentro, pero nos reunimos en un camarín, y ella me entendió y yo la entendí. Y supo desde el profesionalismo que tiene entender que yo cuando le criticaba algo, lo hacía desde la locura del programa”.

A mediados de abril, el periodista que participa en el programa de Fabián Doman también había sido noticia cuando le colocaron un stent debido a que una de sus arterias estaba tapada. Los primeros síntomas los sintió tras haber recibido el duro golpe de la noticia de la muerte de Mauro Viale, según él mismo relató. “Hoy conté en la radio que estuve faltando ayer y hoy porque post COVID-19 en estudios de control salió una arteria del medio tapada y ayer, cateterismo mediante me colocaron un stent. Quería mantenerlo en privado pero se filtró y mejor contarlo y recomendar no postergar controles nunca”, dijo quien había tenido coronavirus en septiembre del año pasado.





