Mercedes Ninci volvió al programa de Mariana Fabbiani cuatro años después de la tensión en vivo que terminó en su desvinculación

Mercedes Ninci volvió al programa de Mariana Fabbiani (Video: Lo de Mariana, El Trece)

El programa de Mariana Fabbiani sigue acomodándose en las mañanas de El Trece y los cambios en el ciclo hablan de un nuevo rumbo. Porque lo que hace tres semanas empezó como un magazine ligado al espectáculo con algo de noticias, hoy es más bien un ciclo de actualidad, con poco y nada de show. Ya no hay más mesa para almorzar –y así evitar las comparaciones con la histórica mesa de Mirtha Legrand–, ni tampoco hay actores invitados para promocionar sus programas u obras de teatro. La versión más actual de Lo de Mariana está signada por la presencia de periodistas como Federico Seeber y Martina Soto Pose, además de los móviles en vivo en dónde ocurren las noticias. El miércoles desde un geriátrico en Quilmes y hoy jueves desde Villa Luzuriaga, donde había habido un violento robo.

El programa de Mariana Fabbiani dejó la mesa central para pasar a la cocina (Foto: Lo de Mariana, El Trece)

Por eso no sorprende que si hablan de inseguridad, justicia y conflictos sociales, la periodista Mercedes Ninci se haya incorporada al ciclo que conduce Mariana Fabbiani. Lo que sí puede llamar la atención para los memoriosos es que la cordobesa que tiene una larga trayectoria como movilera para radio y televisión vuelva a trabajar con la conductora en El Trece. ¿Por qué? Vuelve cuatro años después de ser desvinculada de El Diario de Mariana, después de un tenso intercambio en vivo con Fabbiani.

“Acá está Mecha, que se suma a nuestro equipo. Le damos la bienvenida”, dijo la conductora para darle la palabra después de presentar el hecho de inseguridad en Luzuriaga. “Muchas gracias”, contestó la periodista, sentada alrededor de la mesada de la cocina que funciona como lugar de charla y debate. Y se metió de lleno en el tema de actualidad que la convocaba, sin hacer mención alguna a la relación entre ellas.

El nuevo lugar de reunión en el programa de Fabbiani (Foto: Lo de Mariana, El Trece)

El conflicto se había suscitado en octubre de 2017. La selección argentina había ganado cuando entrevistaban a Ramón, hermano del Brujo Manuel y Karina Iavícoli hacía un móvil en vivo desde La Plata. “¿Cuánto cobra?”, deslizó Ninci en medio de la charla para que a Fabbiani se le transforme la cara con la interrupción cargada de sospechas. “Por favor, Merce, está contando”, la cayó la conductora. Y dijo: “No me habrás escuchado, pero yo conté al principio que la gente dona lo que puede para que Manuel la atienda”. Y le preguntó su panelista: “¿Le está haciendo mal a alguien?”. “No, me llama la atención que no cobre”, siguió Mercedes y luego se llamó a silencio... por un rato.

Porque cuando el entrevistado hablaba de unas monjas que habían ido a consultar a su hermano, con ironía Ninci apuntó: “¿No será la Hermana Inés, del caso de los bolsos de López?”. Entonces Mariana, decidida a no ocultar su descontento, apuntó: “Ay, Mercedes, tus comentarios no los entiendo. A veces defendés a Rafecas y otras veces atacás a Manuel, que nada tiene que ver”. Ninci se quedó callada. Y, ¿qué pasó? Al día siguiente ya no estaba en el programa.

¿Qué hizo la damnificada? Habló en la mesa de Mirtha Legrand, un par de semanas después. “No me gustó la situación que pasó un día y bueno... Pero no me gusta hablar mal de los compañeros de trabajo y de quienes fueron mis jefes. Está todo bien. Después hablamos con ella por teléfono y está todo bien”, explicó después de que Mirtha le preguntara. Insistente, la legendaria conductora quiso saber más y apuntó: “Mariana es encantadora”. Para que Ninci amplíe: “Sí... Es encantadora, pero viste que cuando estás laburando siempre pasan cosas... Hubo una situación donde no me sentí cómoda al aire y bueno... Uno se calienta pero después quedó todo bien”. Y continuó: “Pasa que yo soy de las personas que se esfuerzan mucho. Traigo primicias, traigo mucha información y entonces cuando uno se esfuerza mucho necesita que se valore el esfuerzo. A lo mejor una persona que no se esfuerza mucho no está esperando nada... Yo la quiero a Mariana, pero a mí no me gusta ser un decorado”.

