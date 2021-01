Ricardo García y el divorcio de los 60 millones de pesos con Adriana Aguirre: “Tuve una discusión muy fuerte”

Ricardo García

Como para todo artista, el 2020 no fue un buen año para Ricardo García. A la imposibilidad de trabajar desde marzo en teatros, también se le sumó que dejó de cobrar algunos alquileres que lo sostenían económicamente. Sin embargo, con el comienzo de la temporada, la actividad teatral se retomó, aunque con estrictos protocolos, y él pudo regresar a donde es más feliz: el escenario.

Actualmente, es parte del elenco Un loco súper show, donde comparte elenco con su ex Adriana Aguirre, y le hace un pequeño homenaje a Leonardo Fabio. “Yo era amigo de él, y siempre quiero recordarlo, y a la gente también le gusta mucho. Yo lo quiero recordarlo porque se lo prometí a el antes de morir”, confesó.

Sin embargo, hoy Ricardo García también es noticia por su presente personal. El lunes por la tarde, su ex reveló en Intrusos que reveló el particular acuerdo económico al que llegaron, luego de terminar la relación. “Tenemos una separación de hecho y estamos esperando que se termine la feria para que sorteen el juzgado y entre el expediente de divorcio que hicimos de común acuerdo. El departamento está a mi nombre aunque todavía falta alguna documentación. En el nuevo código civil ya no existe el adulterio pero fue reemplazado por la compensación económica. Ricardo debería pagarme casi 60 millones de pesos por los 26 años juntos, pero llegamos a un arreglo”, explicó.

Sobre este tema, el artista dijo lo suyo. “Ella tenia un abogado que le recomendó un muy reconocido periodista, que le dijo que me podía pedir 60 millones de pesos en efectivo y que, si no se los daba, me podía meter preso. Ahí me calenté bastante porque estuvo mal asesorada, tuve una discusión fuerte con ella ¿Qué tipo de amor hubo en 26 años? Ahí recapacitó y cambió de abogado”, explicó en diálogo con Teleshow.

Tras esa discusión, reveló que la vedette descartó tener a ese abogado al frente de su divorcio, y la relación entre ambos mejoró. “Hemos llegado a un arreglo, se tienen que firmar lo papeles”. Respecto a la compensación de la que habla su ex, fue contundente: “La compensación económica tenés que demostrarla, no tiene nada que ver, ella dijo que dejó su profesión, pero todos sabemos que siguió trabajando”.

Tras convivir durante toda la cuarentena juntos por una cuestión de fuerza mayor, ambos ahora se encuentran haciendo temporada juntos en La Feliz, pero viviendo en casas separadas. “En lo laboral nos llevamos bien, incluso nos llevamos mejor ahora que estamos separados. Incluso cuando me pide un favor, yo se lo hago, pero solo la veo en el teatro.”. Al regresar a Buenos Aires, cada uno habitará su propio departamento: ella en Barrio Norte, él en Mataderos.

En una temporada difícil, en el que sólo habilitan el 30% de la ocupación, el también imitador de Sandro confiesa que la situación económica es muy difícil porque estuvieron sin trabajar desde marzo y hoy “se trabaja por muy poco dinero”.

En el plano amoroso, confiesa estar en pareja con una señora que tiene dos hijos. “Me da tranquilidad y paz, eso para mi es muy importante.”. Aguirre, por su parte, confesó estar iniciando una nueva relación. “Yo estoy conociendo a un abogado que pasó el Año Nuevo conmigo. Es de uno de los cinco estudios más grande del país, tiene 56 años, es inteligente, de perfil bajo”, comentó.

