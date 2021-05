Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré: “Hace más de un mes que no estamos juntos”

Laurita Fernández, separada de Nicolás Cabré

En la noche de este lunes, Laurita Fernández sorprendió a todos al confirmar su separación de Nicolás Cabré. “Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos”, escribió en sus stories ante la inquietud de uno de sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram.

Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré

La bailarina se tomó su tiempo para responder las preguntas de sus fans, quienes le hicieron consultas tanto de su vida privada como de su vida laboral. “¿Estás enamorada?”, fue otra de las inquietudes. “De la vida, de estar sana, de rodearme de gente buena, de mi profesión, de las oportunidades que llegan, del perro que aún no tengo pero voy a tener”, contestó. En esa línea, se refirió a la casa que había comprado en su momento con el actor, pero no dejó en claro qué sucederá con la propiedad tras la ruptura. “¿Por qué ya no mostrás nada de tu casa?”, le preguntaron, a lo que ella señaló: “Estuve grabando y no pude ir. Mañana voy y les muestro”. Y aclaró que por el momento vive sola en su departamento.

Laurita Fernández respondió preguntas de sus seguidores

Por otra parte, contó que tendrá un 2021 agitado en el plano laboral. En primer lugar, anunció que el 17 de mayo comienza El club de las divorciadas, el programa que conducirá por las tardes en El Trece. Además, informó que terminó de grabar Granizo, una ficción para Netflix bajo la dirección de Marcos Carnevale y en la que compartirá elenco con Guillermo Francella. Como si fuera poco, formará parte de la apertura de Showmatch. Según pudo saber Teleshow, el clip será una parodia autorreferencial del conductor en el primer programa y ambientado en la nueva normalidad. Mientras Oscar Ruggeri actuará de policía, Jey Mammón hará de encargado del edificio de su casa. Además, estará Soledad Silveyra, que interpretará a su asistente y Laurita, como una influencer en una peluquería. Se sumarán también el Puma Goity –que al igual que Laurita hoy filmó su escena–, Guillermina Valdés (esposa del conductor), Adrián Suar y Pablo Codevilla, entre otros.

Cabré y Fernández se conocieron en el 2018, cuando coincidieron en Sugar como protagonistas del musical que se presentó en calle Corrientes. En septiembre de ese año ella confirmó la relación: “No esperaba sentirme así. Se dio sin buscarlo, sinceramente, al principio, lo vi como un compañero de trabajo”, dijo sobre él. En la misma línea, manifestó que no estaba preocupada por el pasado amoroso del actor y que cada relación era un mundo distinto.

Nicolás Cabré y Laurita Fernández fueron pareja durante tres años

A mediados de 2020, afrontaron una crisis. Ella regresó a su departamento y luego confirmó la separación. Doblemente amarga, por videollamada, como se imponía en esa época de aislamiento. “Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa”, explicó Laurita en aquél entonces, ya que se sabe, Cabré no es muy amigo de dar notas.

Naturalmente fue Laurita la encargada de confirmar la reconciliación. A principios de septiembre, comenzaron a circular unas imágenes de la conductora y el actor en diferentes circunstancias cotidianas. Paseando por el barrio, haciendo las compras, siempre a una distancia prudente, sin abrazos comprometedores, pero la confirmación era cuestión de tiempo. Y Laurita lo reconoció en el programa Los ángeles de la mañana y luego lo ratificó en su cuenta de Instagram. Sin embargo, este 2021 los encuentra por caminos separados, y sólo el tiempo dirá si es definitivo o le dan una nueva oportunidad al amor.

