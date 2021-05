Chiche Gelblung fue abuelo por séptima vez y reveló: “Me mandé solo a la clínica a conocer a mi nieta”

Chiche Gelblung contó que fue abuelo por séptima vez

Chiche Gelblung lleva, ni más ni menos, que 45 años casado con Cristina Seoane. Y con ella formó una familia que es, sin lugar a dudas, su gran debilidad. Padre de tres hijos, Federico, María y Magdalena, el periodista ya era un abuelo orgulloso de seis nietos. Pero este domingo, Maggie trajo al mundo a la séptima: Diana Elisa, que nació en el sanatorio La Trinidad de Palermo pesando 3,093 hg. Y el conductor de Hola Chiche (Radio Colonia) y Chiche 2021 (Crónica HD) no pudo contener su ansiedad por conocerla.

“Ya son unos cuantos nietos: siete ya son unos cuantos”, dijo el también panelista de Polémica en el bar (América) en diálogo con Teleshow. Maggie ya era mamá de Camilo y Sofía. ¿Cómo recibió Chiche a esta nueva integrante de la familia? “Es maravilloso ser abuelo cuando todo está bien. Pero yo siempre digo que sufrís el doble, porque sufrís por tu hijo y sufrís por tu nieto. Pero bueno, es la ley de la vida. Y la verdad que fue fantástico”, explicó con su particular estilo.

Cabe señalar que, en la actualidad, los protocolos vigentes por la pandemia del coronavirus limitan las visitas en los hospitales. Sobre todo, de las personas pertenecientes a los grupos de riesgo por su edad, como es el caso de Chiche. Sin embargo, Gelblung confesó que no tuvo ningún impedimento para ver a la pequeña. “Fue un parto rapidísimo, la beba nació en una hora. Y yo pude verla hoy. ¿Viste que no dejan entrar a nadie? Las normas por el COVID-19 son muy complicadas. Pero yo pude verla y está fantástica”, explicó.

Maggie junto a Mariano Iúdica y Sofía Zámolo en sus años de periodista

El periodista contó que, como se trató de un parto natural, su hija podrá volver a su casa este mismo martes. “Por suerte salió todo bien y Maggie está perfecta”, dijo. Pero reconoció que no pidió ningún tipo de autorización para ir al sanatorio a conocer a su nieta porque no podía con su ansiedad. “La verdad que me mandé solo a la clínica, no le pregunté a nadie”, señaló. ¿Qué sintió cuando la vio? “¡Es divina! Es bellísima”, exclamó Chiche sin poder ocultar su felicidad.

Por otra parte, Gelblung reconoció que su hija eligió el nombre de la beba en honor a una persona muy especial para él. “Se llama Diana, porque así se llamaba mi hermana que falleció hace unos meses”, confesó. ¿Si eso lo movilizó? “Obviamente, porque de alguna manera es la continuidad de lo que fue mi hermana. Es una manera de tenerla presente. Y eso es maravilloso”, dijo visiblemente conmovido.

Y luego explicó: "A mí me encanta estar con los chicos. Soy padre presente y soy abuelo presente. Me gusta, me divierte". ¿Si cuando se trata de un bebé recién nacido también tiene habilidad para cuidarlo? "¡Y bueno! Ahí se ocupan los padres... Pero yo estoy feliz. Y mi mujer está chocha de la vida", aseguró.

Chiche junto a su mujer, Crisitna

Cabe recordar que Maggie, que actualmente se desempeña como CEO de una línea de indumentaria llamada Cecé, hace unos años tuvo su paso por los medios de comunicación, lo que la llevó a estar muy cercana a su padre. “Yo con todos mis hijos he sido presente. Lo que pasa es que con ella hizo periodismo y, por ahí, por eso motivo tenía más protagonismo. Pero la verdad es que tengo buena relación con todos”, concluyó Gelblung.

