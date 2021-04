Matías Martin habló de su conflicto con Cabito: “No hubo ningún tipo de acercamiento”

Matías Martin habló de su relación con Cabito (Video: "Pampita Online" - NET TV)

A fines de diciembre, Matías Martin le dijo adiós a su clásico programa radial Basta de todo, después de 20 años al aire en Radio Metro. Sin embargo, dos años antes, en 2018, el conductor había decidido dejar afuera del ciclo a su compañero Eduardo Massa Alcántara, más conocido como Cabito, motivo que desencadenó un cruce entre ellos.

En aquella oportunidad, Martin había hablado al respecto. “Siento que lo que queda instalado como visión general es: ‘Lo echaron porque está enfermo, ahora no les sirve’, ‘Lo abandonaron en su peor momento unos amigos a los que les dio todo’. Y esa visión me parece muy injusta, dolorosa y me obliga a defenderme porque me siento atacado”, comenzó diciendo Martin en relación a una delicada operación que Cabito atravesó y que estaba relacionada con su obesidad.

“Lo acompaña desde que lo conozco, hace 13 años, y siempre estuve junto a él: lo acompañé, combatí la discriminación. Los que están a su alrededor lo sufren, pero la víctima es él”, admitió el periodista en ese entonces. El conductor pareció puntualizar el inicio del conflicto al decir que en 2015 el “estado de deterioro y abandono se hizo insostenible”. Siempre según las palabras de Matías, intentaron ayudarlo pero con Cabito “no es fácil” porque “no se deja”; y entonces, “se enojaba”.

“En las redes nos atacan: ‘No lo cuidan, intérnenlo’. Y me llené de dudas. ¿Me corresponde hacerme cargo? ¿Qué puedo hacer? Su estado era triste. Nunca quise contarlo, pero no se le entendía cuando hablaba y se quedaba dormido”. Fue así como llegó el despido: “Decidí hacer algo por él y lo saqué del programa”, reconoció Martin. “Le dije que no podía salir al aire así, que no podía seguir, que se internara, que se operara”.

Fuertes palabras de Matías Martin tras la desvinculación de Cabito

Lo cierto es que hoy, a más de dos años de ese conflicto, el ex de Nancy Dulpáa estuvo invitado en Pampita Online y fue consultado sobre este tema por Cora De Barbieri. “En su momento lo aclaraste perfectamente, pero te quiero consultar si hubo algún acercamiento o charla a nivel privado entre ustedes y, si no es así, si te gustaría”, le preguntó la panelista.

“No hubo ningún tipo tipo de acercamiento. Pero no hay persona que conozca con la que no me tomaría un café. Siempre estoy dispuesto a charlar con todo el que tenga ganas”, señaló el entrevistado.

Cabito, por su parte, también se había referido al asunto en 2018. “Cuando algo se rompe, por cosas internas, es difícil volver a pegarlo. Hubo diferencias con algunos, pero en ningún momento hubo maltrato”, puntualizó. Y agregó: “Se lo dije a él en su momento: me hubiera gustado que me vengan a ver cuando estuve internado, o que me llamen por teléfono, algo”. No obstante, resaltó que Matías “hizo un montón de cosas” por su salud. “Estamos más o menos viejos, pero somos dos personas que nos quisimos”, dijo, casi con melancolía, si bien también definió como “un sentimiento normal” considerar que ya no son amigos, luego del despido: “No es tan tremendo llegar a pensarlo”, dijo.

En el plano laboral, hoy Matías está al frente del programa Todo pasa, en Urbana Play, de lunes a viernes de 13 a 17 horas. Allí lo acompañan Clemente Cancela, Emilse Pizarro, Juan Ferrari y más columnistas especializados.

