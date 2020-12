Matías Martin se despidió de su público en el programa final de Basta de Todo: “Siento que terminamos en el momento justo”

Los mensajes de los famosos por la despedida de Basta de Todo (Audio: radio Metro)

La radiofonía argentina finaliza una etapa importante de sus 100 años de vida: la era Metro. Andy Kusnetzoff y su Perros de la calle, Sebastián Wainraich y su Metro y Medio, y también Matías Martin y su histórico Basta de todo se despiden del aire. Este último lo hizo en un programa especial emitido el viernes desde el Jardín Japonés y, como no podía ser de otra manera, la emoción se adueñó del ciclo que estuvo 20 años al aire en radio Metro.

Durante esta última emisión de Basta de Todo, Matías Martin y su equipo, integrado por Diego Ripoll, Malena Guinzburg y Juan Ferrari, realizaron un repaso por las dos décadas de programa. En ese sentido, recordaron los cambios en el ciclo, algunas entrevistas históricas, sus juegos más populares y hasta se dieron el gusto de hablar con oyentes que alguna vez participaron en sus diferentes secciones. También contó con la presencia en el lugar de Juanchi Balairón, quien musicalizó en vivo este momento tan especial.

Uno de los pasajes más emotivos del programa tuvo lugar cuando emitieron mensajes de oyentes famosos que han seguido a Basta de Todo a lo largo de estos años, y manifestaron su profunda tristeza por el final del ciclo. Entre ellos se encuentra Guillermo Francella. “20 años: nada es casual. Un programa que dura tanto tiempo y se mantiene en vigencia con mucha solidez, como siempre la he tenido, es por algún motivo. Han cambiado enorme cantidad de segmentos y mantuvieron el liderazgo en la audiencia… Por algo debe ser. Les deseo lo mejor y que venga un nuevo Basta a la brevedad”, dijo el actor.

Manu Ginóbili fue otra de las figuras que dejó su mensaje: “Les quería mandar un saludo enorme a la gente que hace Basta de Todo y a los que lo hicieron durante 20 años. También a los que del otro lado participaron y escucharon esas historias, entre los cuales me incluyo”.

La emoción de Matías Martin en el programa final de Basta de Todo (Audio: radio Metro)

Los principales responsables de este éxito de la radio se tomaron los últimos minutos del envío para manifestar sus sensaciones. Malena Guinzburg no pudo evitar las lágrimas desde que empezó a hablar. “Gracias por haberme dejado ser parte. Fui productora durante muchos años y por más que venía haciendo una carrera al aire esto fue como el sello, como decir ‘estás para hacerlo’. Me sentí muy protegida al laburar con semejantes monstruos, tanto en el aire como fuera del aire. Siento que es una selección en su mejor momento. Me he divertido mucho, con lo difícil que fue mi entrada y lo que se venía arrastrando. Y lo que recibo hoy es mucho afecto”, dijo la humorista, en referencia a la conflictiva salida de Cabito Massa Alcántara del programa en 2018.

Luego fue el turno de Diego Ripoll: “ Este grupo de gente tiene excelentes intenciones y son todas buenas personas. Todos laburan para que esto salga bien y cuando ese espíritu está puesto en común, el resultado son 20 años de éxito, de estar en el top 5 del ranking, que ni Federer me parece que pudo… Este orgullo de haber laburado todos estos años y de habernos permitido tener momentos interesantes, charlas profundas y un aprendizaje al aire también… Gracias, Matías, por enseñarme tanto”.

Matías Martin le puso el cierre a estas dos décadas de Basta de Todo. Según su testimonio, siente “tristeza” pero está seguro de que es “el momento justo y preciso” para soltarle la mano a esta etapa de su vida. “ Estoy contento, tranquilo y en paz. Es la verdad, no los puedo engañar. Estoy feliz porque veo para atrás y veo todo lo que hicimos, lo que nos divertimos, la gente que subimos al bondi en el camino y cómo nos conectamos, desde qué lugar. Tengo la certeza de que no le saqué el cuerpo nunca a este laburo y que no escatimé en esfuerzos. Le puse todo lo que había que ponerle para que se arme un grupo, porque no hay nada más difícil que vivir con un montón de voluntades, deseos, miedos, preocupaciones, prejuicios, dolores, alegrías, virtudes y miserias, las mismas que tengo yo y que tienen absolutamente todos”.

El final de Basta de Todo (Audio: radio Metro)

El periodista aseguró que fue una decisión que “se venía madurando” y que, junto a Diego Ripoll, les costó mucho tomarla. Y expresó: “ Es el fin de una etapa pero para mí también es el arranque de un momento de sentirme pleno, en paz y feliz. Les quiero decir gracias a cada uno de los que están acá”. Después de mencionar a cada integrante del programa, concluyó con un brindis: “Vamos a levantar las copas. Les voy a agradecer a todos por tanto cariño y amor, tanto tiempo acompañándonos. ¡Salud! Que se acabe esta pandemia. Gracias por volar con nosotros y sabemos que Basta se terminó”.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre el futuro de los exitosos conductores de radio Metro, aunque se especula que podrían pasar a una nueva emisora que creó Andy Kusnetzoff en conjunto con la productora Kuarzo Entertainment.

