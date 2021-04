Amalia Granata contó que cumplió 40 años y se ligó las trompas de Falopio: “Fue una decisión que me costó”

Amalia Granata se ligó las trompas

“Tengo una vida feliz. Por todo lo que hice, malo o bueno... Todo me hace ser hoy quien soy. Me siento completa y realizada con mi familia, mis amigos, mi profesión. Por eso los cuarenta no me pesan. Al contrario, me llenan de orgullo y dignidad”, contó la diputada Amalia Granata sobre su último cumpleaños con cambio de década, el 26 de febrero de este año. Y lo dijo en Los Ángeles de la Mañana, el programa de Ángel de Brito por El Trece.

Entonces el conductor del ciclo le preguntó en clave de enigmático si había tomado esa decisión que alguna vez le había dicho que iba a tomar cuando cumpliera los cuarenta... “Si”, contestó Granata, sin problema con responder sobre el tema. “En febrero me ligué las trompas. Fue una decisión que me costó”, aseguró Amalia, que es mamá de Uma Fabbiani – de 13 años y fruto de su relación con el futbolista El Ogro Fabbiani– y Roque Squarzon, de 4, de su actual pareja, Leo Squarzon.

Amalia Granata se ligó las trompas (Foto: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

“Queríamos seguir agrandando la familia”, apuntó sobre la razón que hizo que le costara tomar la decisión en conjunto con su actual pareja, que es empresario gastronómico. “Después de Roque buscamos casi tres años un tercer bebé. Hubiera sido el tercero para mí y el segundo para Leo. No llegó... Y la verdad es que yo con cuarenta, con tanto trabajo... Tenía temor en relajarme y quedar. Pasar cierta edad para la mujer es más difícil llevar un embarazo”, afirmó la ex modelo que es diputada por Santa Fe y que en los últimos años subió el perfil porque abogó contra de la Ley del Aborto.

“El embarazo de Roque fue difícil. A los seis meses de gestación tuve una infección en los riñones. Roque nació un mes antes porque estaba enredado en el cordón y me tuvieron que hacer una cesárea de urgencia”, detalló sobre cómo había atravesado el embarazo de cuando tenía 36 años. “Fue por precaución. Lo hablamos... Me hubiese encantado tener uno o dos niños más, pero Dios así no lo quiso. Por algo será. Quizá quedaba embarazada a los 42 y estaba todo bien, pero tenía miedo que corriera riesgo yo y mi bebé”, explicó Granata sobre la intervención quirúrgica que consiste en cerrar las trompas de Falopio que son los canales que comunican los ovarios con el útero para así impedir que se produzca el embarazo.

¿Cuán de acuerdo estaba Leo? “Él no quería. Hasta la noche anterior a la operación quería ver si venía el hermanito. Ja, ja, ja. Pero yo no me podía poner en riesgo a esta edad y poner en riesgo a un bebé, con todo lo que implica. Estoy trabajando mucho. Ya está. Tengo cuarenta años”, apuntó Granata, que siempre creyó que el aborto no era una solución en caso de embarazo no deseado.

Amalia Granata con su pareja en Punta del Este (Foto: GM Press)

“Estoy a favor de la vida y segundo porque me parece que no es la solución que el estado nos tiene que dar a las mujeres para que esto se termine. Me parece que es una solución facilista, una solución que habla del fracaso como estado y nos van a premiar con más fracasos dándonos la oportunidad de que vayamos a abortar en forma gratuita y legal”, apuntó alguna vez en charla con Infobae en relación a este tema.

Y en esa misma conversación ahondó sobre los fundamentos de su postura: “Ni religiosa, ni moral, lo planteo desde un lugar humanitario, no podés desechar una vida. Yo lo que digo es que amo la libertad que tenemos las mujeres con nuestro cuerpo y bienvenida sea esta libertad y que la podamos usar pero para hacer las cosas bien, elijamos cuidarnos, no elijamos quedar embarazadas porque cuando vos elegís no cuidarte, entre comillas, o inconscientemente estás eligiendo quedar embarazada porque sabés que ese es el riego para después ir a abortar. Amamos nuestro cuerpo y esta libertad que haga que elijamos cuidarnos para poder desarrollar el proyecto de vida que tenemos como nosotras queremos”.

