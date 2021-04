Natalie Weber le contó a Pampita que quiere ser mamá por tercera vez pero Mauro Zárate se niega: “Lo tenemos que convencer”

Natalie Weber quiere ser mamá por tercera vez (Captura: Pampita Online - Net TV)

Desde que se conocieron por Facebook allá por 2009, la modelo Natalie Weber y el futbolista Mauro Zárate construyeron una historia de amor a prueba de prejuicios y malos augurios. Ella puso un freno a su carrera artística para seguir los pasos de su pareja: en estos años vivieron en Italia, en Inglaterra y los Emiratos Árabes, hasta que se instalaron en Argentina. Disfrutaron los momentos felices, le hicieron frente a los momentos adversos, y juntos tuvieron a Mia de 9 años y a Rocco de 5. Y por el momento ahí termina la cuenta.

Sí, por el momento. Porque apenas hizo su ingreso este martes a Pampita Online, Natalie chocó puños con la conductora y reveló que desde que se incorporó al programa hay un tema sobre el que no logra ponerse de acuerdo con su marido. Se sabe, la modelo pampeana espera la primer hija de su matrimonio con Roberto García Moritán, con quien se casó en 2019. Y de tanto pasar tiempo juntas, y de compartir momentos directamente vinculados con la maternidad -como el cuestionado baby shower-, se le despertó un deseo que de momento no es correspondido.

“Desde que estamos trabajando juntas me agarraron ganas de tener un tercero”, soltó la modelo para sorpresa de la conductora y generando una ilusión que se desvaneció en cuestión de segundos. “Te veo tan linda, con la pancita y me dieron ganas, pero Mauro no quiere”, lamentó Natalie. “Seguro que Mauro no quiere?”, preguntó Pampita sin creer que el futbolista no diera el visto bueno para agrandar la familia. “Te juro”, contestó Natalie. “Le digo, ‘hablé con Caro, me dijo que te va a convencer’. Pero no quiere, me dice que estamos bien así. No me quiere dar el tercero”, se lamentó la mamá de Mia y Rocco.

Natalie, Mauro, Mia y Rocco: ¿se agranda la familia?

“Lo tenemos que convencer”, se entusiasmó Pampita y de inmediato se pusieron manos a la obra para idear una estrategia conjunta. “Ahora cuando nazca esta bebita, le mandás muchos videos, muchas fotos”, le sugirió la conductora y de a poco se fueron dando máquina. “Como algo subliminal el mensaje, que piense después que se le ocurrió a él”, completó Pampita. “Esperemos que acepte”, contestó Natalie a modo de ruego, juntando sus manos y mirando hacia arriba. ¿Qué dirá el futbolista?

Después de aquel approach vía Facebook, en el que usó el alias de Benjamín y una conducta canchera que su futura esposa definió como “banana”, Mauro Zárate y Natalie Weber tardaron más de seis meses en verse cara a cara. Cada uno en su lugar en el mundo y abocado a sus respectivas profesiones, cimentaron en la virtualidad un vínculo que se hizo indestructible y que permitió que ella pudiera superar los prejuicios. Para mí, los jugadores de fútbol eran todos mujeriegos, infieles y fiesteros. Nunca había estado con uno y siempre había dicho que ni loca me iba a meter en ese rubro”, señaló Natalie. Hasta que un día se metió y no salió más.

Se casaron en 2011, primero llegó Mia, más tarde Rocco y un día la vida los puso a prueba. En 2016, la pareja perdió un embarazo de tres meses y quince días más tarde, tras un chequeo médico, el diagnóstico arrojó que Natalie tenía cáncer de mama. El futbolista la acompañó en todo momento, y lucharon juntos durante un año. “Fueron muchos meses de lucha, de pelearla junto a mis amores, de posponer las ganas de agrandar la familia, de estar pendiente de los controles y de lo que puedan decir los especialistas, así que ahora vuelvo a empezar”, celebró Weber cuando se recuperó. ¿Habrá llegado finalmente ese momento?

SEGUIR LEYENDO: