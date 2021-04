La nueva ficción de Nicole Kidman, el thriller de Mario Casas, la historia de Magallanes y Elcano y todas las novedades del mundo de las series

Sanditon, la serie basada en la novela inconclusa de Jean Austen

Serie "Sanditon"

Una nueva miniserie llega a Film&arts. Se trata de Sanditon, la historia de época basada en la novela inacabada de la escritora inglesa Jean Austen. Charlotte Heywood (Rose Williams) es la protagonista de esta producción y representa a la hija de un granjero que después de un accidente deja su casa y viaja a Sanditon, una pequeña localidad costera. Historias de amor y enredos que hacen de esta miniserie una ficción muy recomendada para los tiempos que corren. Se estrena el jueves 6 de mayo a las 22 y continúa los jueves siguientes con sus 8 episodios.

La serie sobre Magallanes y Elcano

Los actores Rodrigo Santoro ("Last call") y Álvaro Morte (La casa de papel) protagonizarán la serie "Sin límites". Foto cedida por Amazon Prime Video

Alvaro Morte, el recordado Profesor de La Casa de Papel, se suma a la producción Sin Límites, la serie que podremos ver en Amazon y en la que interpretará al navegante español, Sebastián Elcano. Lo acompañará Rodrigo Santoro que le dará vida a otro explorador, Magallanes. La serie comenzó a rodarse el 26 de abril en el País Vasco y Navarra antes de trasladarse a localizaciones de Madrid, Sevilla y República Dominicana, donde continuará la historia. Pensada en una miniserie de 4 episodios de 60 minutos, Sin límites coincide con el aniversario del quinto centenario de la expedición.

Nicole Kidman vuelve a la televisión

La actriz australiana Nicole Kidman (EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA)

La actriz australiana ya se convirtió en una habitué de la pantalla chica. La vimos en Big Little Lies y en The Undoing y ahora llega con una nueva apuesta. Nine Perfect Strangers es el título de la serie de Hulu que la tendrá también como productora ejecutiva de la ficción. La acompañarán en el elenco Regina King y Melissa McCarthy. El planteo de la serie es el siguiente: nueve personas estresadas asisten a un centro de salud donde podrán rejuvenecer, pero los planes de los dueños del lugar tienen otros objetivos siniestros en su mente.

House of Dragon, ya está en marcha

Arranca House of the Dragon, la precuela de Juego de tronos

El final de Game of thrones nos dejó con ganas de más, por eso se anunciaron diversos spin off de esta serie madre. Uno de ellos es House of Dragon que se encuentra en plena etapa de producción y que ya fue anunciada en la cuenta oficial de Twitter de esta nueva ficción. En una foto podemos ver la sala de ensayo como personas del reparto que no logran distinguirse pero que entendemos que están leyendo el guión. Algunos de los actores confirmados son: Emma D´Arcy, Paddy Considine, Rhys Ifans, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Eve Best y Sonoya Mizuno.

¿Quién mató a Sara?, la espera terminó

Trailer de "¿Quién mató a Sara?" - Temporada 2

El 19 de mayo se estrena la segunda temporada de la serie mexicana que llegó a impactar hasta alcanzar 55 millones de suscriptores en su primera entrega, hace apenas unos meses. La historia retoma al personaje de Alex Guzmán que intenta conocer realmente cómo era su hermana Sara y los secretos que guardaba. A su vez deberá tratar de encontrar una justificación para explicar por qué tiene un cadáver enterrado en el fondo de su casa. Nuevos episodios y más misterios en este thriller que tanto nos atrapó.

You, ya está lista la tercera temporada

Penn Badgley (Foto: Instagram@pennbadgley)

La historia detrás del psicópata Joe Goldberg parece no querer terminar. Y a pesar de las demoras por la pandemia y la cuarentena, finalmente anunciaron que la tercera temporada se terminó de grabar y llegaría a Netflix recién a fin de año. Love y Joe volverán a trabajar juntos y se sumarán nuevos personajes. También contaremos con varios flashbacks donde veremos a Joe de pequeño e intentaremos entender su mente.

The Handmaid’s Tale, la cuarta temporada

Serie "The Handmaid’s Tale"

El 2 de mayo se podrán ver los tres primeros episodios de El cuento de la criada en la plataforma Paramount+. June (Elizabeth Moss) quedó malherida pero pudo lograr una especie de revolución en Gilead. La opresión y el sometimiento siguen formando parte de esta cuarta entrega que nos pondrá de nuevo de pie para luchar por estas criadas que solo quieren ser libres.

El inocente, la nueva serie de Netflix que te dejará sin aliento

Serie "El inocente"

Mario Casas es el protagonista de este nuevo thriller que podemos ver en Netflix a partir del 30 de abril. Un homicidio que sucede por accidente empuja a un hombre a probar su inocencia. Una especie de rompecabezas, con presuntos culpables en donde no hay buenos ni malos. Es una de las series que la plataforma espera que se convierta en un exitazo ya que también la protagoniza el gran José Coronado, actor de Vivir sin permiso, otra ficción éxito en la plataforma.

High School Musical: la serie, renovada

"High school Musical 2"

El éxito de aquel film de inicios de los 200 tuvo sus frutos. Por eso la plataforma Disney decidió hacer una serie que combinara la música, los grupos del secundario y los deportes, como lo había hecho la historia original. El próximo 14 de mayo se estrena la segunda parte de la serie que continuará con el enfrentamiento entre los Wildcats y la North High.

