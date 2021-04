Suspendieron las grabaciones de Masterchef Celebrity por un caso de coronavirus

Masterchef Celebrity (Foto: captura de televisión)

La producción de Masterchef Celebrity debió activar el protocolo luego de que uno de sus integrantes diera positivo de coronavirus. Según pudo saber Teleshow, la primera medida que se tomó fue suspender las grabaciones que estaban pautadas en los estudios de Telefe en Martínez.

Tanto a los participantes como al jurado -integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis-, al conductor Santiago del Moro y a la producción y equipo técnico que trabaja dentro del estudio los notificaron de que las grabaciones no se retomarán hasta que estén dadas las condiciones. La medida se tomó por precaución mientras se detectan los posibles contactos estrechos que deberán realizar su aislamiento correspondiente. Recién ahí sabrán cómo proceder.

En tanto, todos los participantes y el equipo de producción serán hisopados en los casos que corresponda, por haber tenido contacto estrecho con quien dio positivo de coronavirus (se trataría de un productor), y deberán permanecer aislados hasta obtener el resultado del testeo.

Cabe destacar que desde que se lanzó la primera temporada del ciclo que se convirtió en el más visto de la televisión argentina llevan al menos dos semanas de adelanto en las grabaciones con respecto a las emisiones que salen al aire. Esto es, justamente, para no tener que trabajar contra reloj cuando suceden este tipo de situaciones en las que se debe suspender todo tipo de actividad. Es por eso que no peligra ninguna emisión del programa que sale al aire de domingos a jueves por la pantalla de Telefe.

Betular, De Santis y Martitegui junto a la conductor, Santiago del Moro (Foto: captura de televisión)

La última vez que sucedió un caso similar fue en febrero cuando dio positivo Paula Chaves luego de haber grabado una participación especial en el ciclo que conduce Santiago del Moro. Por aquel entonces, se postergaron las grabaciones hasta obtener los resultados de los hisopados de las personas que habían tenido contacto estrecho con la modelo.

Por otro lado, Carmen Barbieri y Sol Pérez también tuvieron coronavirus antes de que Masterchef Celebrity 2 saliera al aire. El caso de la capocómica fue más complejo ya que su cuadro de agravó e ingresó en coma farmacológico para que pudiera ser conectada a un respirador. Se recuperó cuando el ciclo ya estaba al aire; al principio la reemplazó Fede Bal y luego dejaron su lugar libre esperando a que pudiera sumarse. Lo hizo una vez que recibió el alta médica.

“¡Estoy viva! ¡Estoy viva! Lo primero que hice cuando desperté en el sanatorio es preguntar si había empezado el programa. Y mi hijo me dijo: ‘Lo que importa es la salud, tenés que ponerte bien’. Yo no puedo creer que estoy acá. Estoy bien, me dieron el alta todos los médicos, y el alta me la tenía que dar yo porque yo no podía caminar de tanto tiempo estar en la cama. Además, el virus me comió la masa muscular, yo no pensé que iba a poder tener la fuerza que estoy teniendo”, dijo la actriz cuando se incorporó a Masterchef Celebrity.

