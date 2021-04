El sugestivo posteo de Gianinna Maradona luego de que Jimena Barón hablara de su noviazgo con Daniel Osvaldo

Gianinna Maradona, Daniel Osvaldo, Jimena Barón

“Yo siempre me sorprendo; si no, no sufriría y por eso me va como el culo con las relaciones en el amor. Es verdad, porque hay que curtirse un poco más, hay gente que aprende las cosas más rápido. Yo tengo un lugar más sensible, más ingenuo, más iluso”.

Jimena Barón no esquivó la pregunta que le hicieron sobre el romance entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona. La actriz se refirió a la relación que formaron su ex pareja, y padre de su hijo Morrison, y quien fuera su amiga, la hija de Diego Maradona. Aunque no quiso ahondar en detalles sobre cuál fue su verdadera reacción al enterarse por los medios de dicho vínculo.

“Me preocupo por mi hijo en mi casita, por bajar súper educada a dárselo al papá. Y cuando está allá le pregunto si mi hijo está bien, si está todo en orden y ahí termino. Para mi cabeza es mucha información”, dijo sobre la relación que mantiene por estos días con el ex futbolista y actual líder de la banda de rock Barrio Viejo.

La entrevista que brindó Jimena Barón fue en el marco de la realización de la foto oficial de La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch en el cual la actriz será parte del jurado junto a Pampita, Ángel de Brito y Hernán Piquín. Y dicho material se vio el miércoles por la tarde en Hay que ver, el ciclo que conducen Denise Dumas y José María Listorti por El Nueve.

Una de las primeras fotos de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Horas más tarde -la madrugada de este jueves, para ser más precisos- Gianinna Maradona publicó un sugestivo posteo en Instagram Stories. Compartió la letra de la canción “Tesoro”, de Leo García. “Hablás de mí y no sabés quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta como un cometa que nadie vio. Me ves a mí y creés que soy yo. Hablás de mí y no sabés quién soy. A quién amé y a quién odié de veras”, dice la primera estrofa del tema que publicó la ex pareja del Kun Agüero en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de un millón de seguidores.

“Nunca sabrás si digo la verdad porque no sé qué mentira quisieras. Y nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto no les puedo enseñar a vivir”, se leyó también en el posteo que subió Gianinna Maradona.

En su publicación, la hija de Diego no hizo referencia alguna sobre el tema que eligió ni agregó alguna palabra de más a la letra de la canción del popular artista. Al fin y al cabo ella había hecho una aclaración al respecto en su biografía de Instagram sobre sus posteos: “No pretendan entenderme, no todo tiene explicación”.

