Pampita Ardohain dio más detalles del reality show que grabaría durante su embarazo: ¿participará Benjamín Vicuña?

Pampita habló de su nuevo reality (Video: NET TV)

Carolina Pampita Ardohain está transitando los últimos meses de su embarazo. La conductora y el empresario gastronómico Roberto García Moritán tendrán a su primera hija juntos, más allá de que ya son padres. Ella es mamá de Beltrán, Benicio, Blanquita (fallecida en 2012), y Bautista, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Mientras que él es papá de Delfina y Bautista, de su matrimonio anterior con Milagro Brito.

Ahora la conductora de Pampita Online está analizando una interesante propuesta: hacer un reality sobre su embarazo y sobre su vida cotidiana. La noticia la había dado a conocer el periodista Gustavo Méndez en Implacables. La empresa ViacomCBS le ofreció un contrato en dólares para mostrar el minuto a minuto de su embarazo. Cabe recordar que un programa similar había realizado Luciana Salazar mostrando el antes y el después del nacimiento de su hija Matilda.

Ahora Pampita habló por primera vez de este proyecto que la tiene muy entusiasmada. En su ciclo por NET TV, afirmó: “Por ahora es solo un rumor, es lindísima la propuesta, pero no está concretada, no está firmada. No es verdad que aparezca el padre de mis hijos (Benjamín Vicuña) ni que mis hijos tengan que actuar o mucho menos. Sería enfocado en mi embarazo, en todos los proyectos que hago aparte de los que ven de la tele, porque tengo un montón de cosas personales que desarrollo. Esa es la idea, no es que vendrían a vivir a mi casa ni mucho menos...”.

Pampita dará a luz a su quinta hija

“No está concretado, pero es una propuesta muy linda porque me abriría las puertas a Latinoamérica. Estaría muy contenida por una plataforma que viene de afuera y está en muchísimos países. El proyecto me encanta y me quedaría un recuerdo lindísimo de todo este momento que estoy transitando también”, explicó la modelo.

“Sería solamente de este momento presente, tiene que ver con ser una mujer multifacética que hace muchas cosas a la vez. Trabajar embarazada y en pandemia, un momento único e histórico. Hay muchas cosas que se dijeron que son mentira, no hay guiones y yo a mis hijos los protejo muchísimo. No me gustaría exponerlos y que el día de mañana ellos se sientan invadidos. No me imagino viviendo con cámaras en mi casa tampoco. Es todo muy reciente y no sé si se hará o no se hará, pero agradezco la propuesta”, finalizó Ardohain.

Por otra parte, Carolina se prepara para debutar en La Academia, el nuevo formato de ShowMatch que regresará a la pantalla de El Trece con la conducción de Marcelo Tinelli. La modelo formará parte del jurado con Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín. En el certamen participarán 23 famosos con sus respectivas parejas. Deberán demostrar su talento para el canto, el baile, la acrobacia y otras disciplinas artísticas. A diferencia de otros años, los jurados serán quienes decidan qué participante será eliminado de la competencia porque no habrá voto telefónico del público. También habrá un segmento de humor, Politichef, en la que harán una parodia de Masterchef Celebrity con humoristas que se podrá ver los viernes.





