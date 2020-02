“Hola. Me dijeron que me tenía que presentar así que acá estoy. Me llamo Caro, nací en Bariloche y tengo una hermana re lindaaa (Julieta Nair Calvo). Me dicen que no tengo filtro pero no sé a qué se refieren... no me extrañen... en unos días nos vemos... ya siento que los quiero mucho. Carito”. Así se presenta el personaje de Gimena Accardi en Separadas en las redes sociales de la tira.